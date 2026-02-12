Kolhapur Water : मध्यरात्रीचा बिघाड आणि सकाळची धावपळ! कोल्हापुरात निम्म्या शहरात पाण्याचा ठणठणाट

कोल्हापूर : महावितरणचे काम संपल्यानंतर मंगळवारी रात्री सुरू केलेल्या थेट पाईपलाईन योजनेत तसेच त्यापाठोपाठ शिंगणापूर योजनेतही नादुरुस्ती उद्भवली. त्यामुळे आज दुपारपर्यंत शहरातील निम्म्याहून अनेक भागात पाणी टंचाई जाणवली..रात्री थेट पाईपलाईन योजना सुरू झाली. पण, मध्यरात्री एका एअरव्हॉल्व्हमधून गळती सुरू झाली. त्यामुळे पुन्हा योजना बंद केली. त्या बदल्यात शिंगणापूर योजनेतून पाणी घेण्याचे नियोजन केले होते. त्यानुसार पाणी सुरू असताना तेथील व्हॉल्व्ह नादुरुस्त झाला. .Pune Water Crisis : पुण्यातील पाणीपुरवठा संकट; दूषित पाण्यामुळे आरोग्याला धोका, महापालिकेची तातडीची उपाययोजना.परिणामी, दोन्ही योजना बंद राहिल्या. त्यांची दुरुस्ती युद्धपातळीवर केली. त्यामुळे थेट पाईपलाईन योजना दुपारी सुरू होऊन त्याचे पाणी सुरू झाले. त्याचे वितरण होण्यास वेळ लागला. तोपर्यंत ए, बी, ई वॉर्डमधील भाग पाण्यापासून वंचित राहिला. .दुपारनंतर या भागात नेहमीच्या नियोजनाप्रमाणे पाणी वितरण सुरू झाले. सकाळी पाणी मिळणाऱ्या भागात गुरुवारी (ता. १२) सकाळी पाणी मिळेल. यामुळे अनेक ठिकाणी टॅंकरची मागणी होती. त्यातून पाणी भरावे लागले..Pune News: उरुळी देवाचीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा; विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची वेळ, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.