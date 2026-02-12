कोल्हापूर

Kolhapur Water : मध्यरात्रीचा बिघाड आणि सकाळची धावपळ! कोल्हापुरात निम्म्या शहरात पाण्याचा ठणठणाट

Pipeline Failure : कोल्हापूर शहरातील नागरिकांना बुधवारी पाण्यासाठी अक्षरशः धावपळ करावी लागली. थेट पाईपलाईन योजनेतील एअरव्हॉल्व्ह गळती आणि शिंगणापूर योजनेतील व्हॉल्व्ह बिघाडामुळे शहरातील निम्म्याहून अधिक भागात पाणीपुरवठा ठप्प झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महावितरणचे काम संपल्यानंतर मंगळवारी रात्री सुरू केलेल्या थेट पाईपलाईन योजनेत तसेच त्यापाठोपाठ शिंगणापूर योजनेतही नादुरुस्ती उद्‍भवली. त्यामुळे आज दुपारपर्यंत शहरातील निम्म्याहून अनेक भागात पाणी टंचाई जाणवली.

Kolhapur
Water Conservation
Water Reserves
water pipe line
schemes
water level management

