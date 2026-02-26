Kolhapur Water Crisis : तीन पाणी योजना, तरीही टॅंकरवरच भागते तहान; शहरात वर्षभरात टॅंकरच्या २५०० फेऱ्या

कोल्हापूर : महापालिकेची तीन उपसा केंद्र, सोबतीला काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना असूनही शहरवासीयांच्या नशिबी लागलेले टॅंकर काही सुटत नाहीत. दोन पाणी योजनेतून दररोज जवळपास २०० एमएलडीपर्यंत पाणी मिळूनही वर्षभरात शहरात विविध भागांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेच्या, खासगी टॅंकरनी तब्बल अडीच हजारांहून अधिक फेऱ्या केल्या आहेत. त्यातून दोन कोटी ५० लाख लिटरहून अधिक पाणी दिले आहे. .यामुळे मूळ पाणी योजनेच्या वीज, पाणीपट्टी, कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाबरोबरच टॅंकरचे डिझेल, भाड्यांचा भुर्दंड महापालिकेला सोसावा लागत आहे. थेट पाईपलाईन योजना सुरू होऊन दोन वर्षे होत आली तरी महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याचे शुक्लकाष्ठ संपलेले नाही..Water Shortage : पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीटंचाईच्या फेब्रुवारीतच झळा; ‘टँकर लॉबी’चे राजकारण असल्याचा नागरिकांचा आरोप.या कालावधीत या योजनेचे पाणी अनेक वेळा विविध कारणांनी बंद पडले. त्यात वितरण पाईपलाईनचे कनेक्शन, वीजवाहिन्यांत, पंपांत, व्हॉल्व्हची नादुरुस्ती, महावितरणकडून वीज बंद, पावसाळ्याचा अडथळा अशा विविध कारणांचा समावेश होता. .त्याचबरोबर बालिंगा, नागदेववाडी, शिंगणापूर योजनेतील नादुरुस्ती, अमृत टाक्यांचे कनेक्शन यांचाही परिणाम पाणीपुरवठ्यावर झाला आहे. थेट पाईपलाईन, तसेच जुन्या योजनांतील समन्वय होत नसल्याने पाणीपुरवठा विभागाने खासगी टॅंकर भाड्याने घेतले आहेत. त्याची निविदा झाली असून त्यांना कामानुसार वार्षिक बिल दिले जाते..Water Distribution : ‘बंदिस्त पाणी वितरण प्रणाली शेतकऱ्यांच्या मुळावर; परिसरातील शेती आली संकटात; जमिनीत पाणी मुरत नसल्याने जलस्रोत आटले.शिंगणापूर योजना पर्यायी योजना म्हणून पुन्हा कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे थेट पाईपलाईन बंद पडल्यास शिंगणापूर योजनेतून पाणी दिले जाते. यामुळे थेट पाईप व बालिंगा अथवा शिंगणापूर व बालिंगा अशा दोन योजनांतून पाणीपुरवठा केला जात आहे..कोणत्याही दोन योजनांमधून जवळपास २०० एमएलडी पाणी उपसा केला जातो. मोठ्या कालावधीसाठी पाणी बंद राहणार असले तरच खासगी टॅंकर मागवले जातात; पण इतर कालावधीत महापालिकेचे चारच टॅंकर असूनही त्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर फेऱ्या होतात. .हे चार टॅंकर दहा हजार लिटर क्षमतेचे आहेत. तर भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या काही टॅंकरची क्षमता १२,१५ हजार लिटरपर्यंत आहे. जानेवारी ते जून व ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत टॅंकर दिले आहेत. तसेच काही खासगी टॅंकरही भरले गेले आहेत. त्यातून नागरिकांना पाणी उपलब्ध झाले; पण ते भरून घेण्यासाठी शारीरिक कष्ट करावे लागले, हा वेगळाच भुर्दंड आहे..खर्चाचा भुर्दंडपाणी योजना बंद पडल्यानंतर टॅंकर द्यावे लागतात. थेट पाईपलाईन योजनेतून उपसा केल्या जात असलेल्या पाण्याचा, तसेच वीज खर्च तुलनेने कमी होत आहे. त्याचवेळी टॅंकरचे डिझेल, खासगींना द्यावे लागणारे भाडे, याचा भुर्दंड मात्र पडतच आहे. त्यामुळे एका बाजूला कपात व दुसरीकडे जादाचा खर्च असा प्रकार पुरवठ्याबाबत होत आहे..नियोजनाची गाडी रुळावर हवीमोठ्या प्रमाणावर होत असलेला पाणी उपसा नागरिकांपर्यंत पोहचत नाही, ही वेगळी बाब आहे. त्यासाठी गळती, चोरी यावर कडक उपाय केले पाहिजेत. थेट पाईपलाईनचा वीजपुरवठा अखंडित राहण्यासाठी भुयारी वीज वाहिनी, गळती शोधून दुरूस्तीसाठी स्वतंत्र अत्याधुनिक यंत्रणा, जलशुद्धीकरण केंद्रे अद्ययावत या महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष दिले तरच नियोजनाची गाडी रुळावर येऊन पाणीपुरवठा विभाग सक्षम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.