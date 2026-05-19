कोल्हापूर हळहळलं! एका क्षणात संसार उद्ध्वस्त; डोळ्यात कचरा गेल्याने दुचाकी विहिरीत, पतीसमोरच पत्नीचा दुर्दैवी अंत

करवीर तालुक्यातील दर्याचे वडगाव येथे रविवारी रात्री एका दुर्दैवी अपघातात ३० वर्षीय विवाहितेचा बुडून मृत्यू झाला. तिचे पती मात्र केवळ थोडक्यात बचावले. डोळ्यात कचरा गेल्याने दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्याने ही घटना घडली..डॉक्टरांकडे जाण्यासाठी निघाल्या होत्यामयुरी विशाल बेनके (वय ३०) या विवाहितेची प्रकृती बरी नसल्याने त्या रविवारी रात्री आठच्या सुमारास पती विशाल बेनके यांच्यासोबत गावातील डॉक्टरांकडे जाण्यासाठी घराबाहेर पडल्या होत्या. मयुरी स्वतःच मोपेड चालवत होत्या. घरापासून काही अंतरावर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विहिरीजवळ अचानक वाऱ्याने उडालेल्या कचर्यामुळे मयुरी यांच्या डोळ्यात काही गेल्याने त्यांचा मोपेडवरील ताबा सुटला. क्षणार्धात मोपेड थेट विहिरीत कोसळली..अंधार आणि खोल विहिरीमुळे बचावकार्य कठीणअंधाराच्या गर्दीत आणि विहिरीच्या जास्त खोलीमुळे पती विशाल यांना पत्नीला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणेही कठीण झाले. त्यांनी मोपेडसह विहिरीत पडल्यानंतर मयुरी यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र यश आले नाही. त्यानंतर विशाल यांनी आरडाओरडा करत जवळच्या घरी धाव घेतली आणि घटनेची माहिती दिली.बातमी समजताच गावातील युवक आणि ग्रामस्थांनी तातडीने विहिरीकडे धाव घेतली. रूपेश बेनके व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मयुरी यांचा मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढला. नंतर शवविच्छेदनासाठी त्यांना सीपीआर रुग्णालयात पाठवण्यात आले..कुटुंबावर शोककळामयुरी यांच्या मागे पती विशाल, दोन लहान मुली, सासू-सासरे आणि दीर असा परिवार आहे. एका सामान्य कुटुंबातील ही युवती रात्रीच्या वेळी वैद्यकीय मदतीसाठी बाहेर पडली आणि परतीचा प्रवासच तिच्यासाठी शेवटचा ठरला. या अपघातात पती विशाल यांचे कसेबसे प्राण वाचले, मात्र पत्नीला वाचवता आले नाही..पोलिसात नोंदया दुर्घटनेची नोंद इस्पुर्ली पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. अपघात घडला तेव्हा रस्त्यालगतच्या विहिरीवर कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नव्हती, यामुळे अशा घटनांमध्ये स्थानिक प्रशासनाने लक्ष घालावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.