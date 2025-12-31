कोल्हापूर

Kolhapur Jaggery : दररोज १३ हजार लहान गुळाचे सौदे; कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत गुळाला पुन्हा सोन्याचा भाव

Daily 13,000 Small Jaggery Trades : गुळाला योग्य भाव न मिळाल्याने अनेक गुऱ्हाळघरे बंद; यंदा केवळ ८० गुऱ्हाळघरांत उत्पादन,लहान गुळाची मागणी वाढली; भेटवस्तू आणि घरगुती वापरासाठी ग्राहकांची पसंती.
Daily 13,000 Small Jaggery Trades

Daily 13,000 Small Jaggery Trades

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : यंदा कोल्हापूरच्या घाऊक गूळ बाजारपेठेत गुळाला चांगला भाव मिळत आहे. लहान गुळाची आवक वाढू लागली आहे. दररोज किमान १३ ते १५ हजार लहान गूळ रव्यांचे सौदे होत आहेत. त्याचा भाव जवळपास ४ हजार ते ४ हजार ५०० रुपये क्विंटल भाव आहे. मोठ्या गुळाची आवक अद्याप कमीच आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Traders
Farmer
economy
sugarcane
Price
jaggery
market cap

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com