Kolhapur Jaggery : दररोज १३ हजार लहान गुळाचे सौदे; कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत गुळाला पुन्हा सोन्याचा भाव

कोल्हापूर : यंदा कोल्हापूरच्या घाऊक गूळ बाजारपेठेत गुळाला चांगला भाव मिळत आहे. लहान गुळाची आवक वाढू लागली आहे. दररोज किमान १३ ते १५ हजार लहान गूळ रव्यांचे सौदे होत आहेत. त्याचा भाव जवळपास ४ हजार ते ४ हजार ५०० रुपये क्विंटल भाव आहे. मोठ्या गुळाची आवक अद्याप कमीच आहे..गेल्या काही वर्षांत कोल्हापुरी गूळ उद्योग विविध समस्यांच्या घेऱ्यात सापडला आहे. गुळाला चांगला भाव मिळत नाही, गूळ बनविणारा कामगार मिळत नाहीत, मिळाले तर टिकत नाहीत यापासून ते परराज्यातील गूळ कोल्हापुरी गुळाच्या भावापेक्षा कमी भावात मिळतो, अशा अनेक अडचणी वाढू लागल्या..Kolhapur Jaggery : यंदा गुळाला गोडवा लाभला; कोल्हापूर बाजारात दररोज २०० रुपयांची झेप.याशिवाय साखरमिश्रित गूळ बाजारपेठेत येऊ लागला तसा भाव पडू लागला. अशा स्थितीत अनेकांनी गुऱ्हाळघरे बंद केली. त्यामुळे बाजार समिती कार्यक्षेत्रात यंदा केवळ ८० गुऱ्हाळघरांवर गुळाचे उत्पादन होत आहे. त्यातील बहुतांश गूळ शाहू मार्केट यार्डात गूळ सौद्यासाठी येतो..यात हंगाम सुरू झाला तेव्हा दिवसाला दहा हजार गूळ रव्यांची आवक होत होती. यात दहा किलो ते ३० किलोचे गूळ रवे होते. यंदा गुळाचा हंगाम सुरू झाल्यापासून बाजारपेठेत चार हजारांच्या पुढे भाव आहे. पुढे आठ दिवस मोठ्या गुळाची आवक कमी झाली. .Sindhudurg Farmer : ‘घ्या ओ… अस्सल ताजी गावठी भाजी!’ म्हापण बाजारपेठेत महिलांची हाक आणि स्वावलंबनाची कहाणी.त्या पाठोपाठ लहान गुळाची आवक वाढली. यात ५० ग्रॅम नगेटसपासून २०० ग्रॅम वडी, मोदक पाचशे ग्रॅम गूळ रवा, एक दोन पाच किलो रवा अशा स्वरूपात गूळ येत आहेत. अनेकजण भेट देण्यासाठी असा गूळ वापरतात. त्यामुळे कोल्हापुरी गुळाला मागणी असते..महिन्याभरात सुरुवात रोज पाच हजारांच्या संख्येत होणाऱ्या गुळाच्या आवकेत सध्या दुप्पट-तिप्पट वाढ झाली. त्याला भावही चांगला मिळाला आहे. १३ हजार सरासरी गूळ रव्यांची आवक होत आहे. त्याला ते चार ते साडेचार हजारांचा भाव मिळत आहे. .घाऊक बाजारपेठेत परस्पर विरोधी चित्र यापूर्वी गुळाला चांगला भाव नाही म्हणून गूळ बाजारपेठेत आणण्यापेक्षा परस्पर विक्री होत होती. त्यामुळे आवक घटत होती. तीन वर्षांत मात्र गुळाला भाव चांगला मिळत आहे. मात्र, गूळच कमी प्रमाणात येत आहे. .असे परस्परांविरोधी चित्र घाऊक बाजारपेठेत आहे. येत्या पंधरा दिवसांत गुळाची आवक वाढेल, असा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.