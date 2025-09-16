कोल्हापूर

बुलाती है मगर जाने का नहीं! कोल्हापुरात डीपफेक, हनी ट्रॅप, ब्लॅकमेलिंगचे नवे फंडे; यातून सुटायचंय तर बातमी तुमच्यासाठी...

Kolhapur Honeytrap : डिपफेक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून चेहरा किंवा खोटा आवाज तयार करत ब्लॅकमेल किंवा आर्थिक फसवणुका होत आहेत.
Honeytrap Blackmailing Kolhapur : डिपफेक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून चेहरा किंवा खोटा आवाज तयार करत ब्लॅकमेल किंवा आर्थिक फसवणुका होत आहेत. तसेच हनी ट्रॅपमध्ये आकर्षक प्रोफाईल तयार करून लोकांना भावनिक जाळ्यात फसवले जात आहे. आपल्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसण्याच्या भीतीने अनेक जण तातडीने पैसे देऊ करतात. सायबर चोरट्यांनीही लोकांच्या भीतीचा फायदा घेणारी ही लुटीची पद्धत अवलंबली आहे.

