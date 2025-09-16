बुलाती है मगर जाने का नहीं! कोल्हापुरात डीपफेक, हनी ट्रॅप, ब्लॅकमेलिंगचे नवे फंडे; यातून सुटायचंय तर बातमी तुमच्यासाठी...

Honeytrap Blackmailing Kolhapur : डिपफेक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून चेहरा किंवा खोटा आवाज तयार करत ब्लॅकमेल किंवा आर्थिक फसवणुका होत आहेत. तसेच हनी ट्रॅपमध्ये आकर्षक प्रोफाईल तयार करून लोकांना भावनिक जाळ्यात फसवले जात आहे. आपल्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसण्याच्या भीतीने अनेक जण तातडीने पैसे देऊ करतात. सायबर चोरट्यांनीही लोकांच्या भीतीचा फायदा घेणारी ही लुटीची पद्धत अवलंबली आहे..प्रगत तंत्रज्ञानासोबत गुन्ह्यांचे स्वरूपही बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून एखाद्याचा चेहरा वा आवाज हुबेहूब तयार करून खोटा व्हिडिओ बनवला जातो. आर्थिक खंडणी, ब्लॅकमेलिंग किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवून भीती घातली जाते. एखादा फोटो किंवा व्हिडिओ खरा की खोटा ओळखणेही अवघड होते आणि त्याचा गैरफायदा गुन्हेगार घेतात..कोल्हापुरात व्यापारी लक्ष्य‘हनी ट्रॅप’ हा प्रकारही वाढत चालला आहे. सोशल मीडियावर खोट्या नावाने आकर्षक प्रोफाईल तयार करून व्यक्तींना मैत्रीच्या जाळ्यात ओढले जाते. सुरुवातीला साध्या संवादातून विश्वास जिंकला जातो. नंतर खासगी फोटो, व्हिडिओ मिळवून पैशासाठी ब्लॅकमेलचा खेळ सुरू होतो. बदनामीच्या भीतीने अनेकांचे व्यक्तिगत आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे..गुजरीतील एका व्यापाऱ्याला जाळ्यात अडकवून ५० लाखांची लुबाडणूक करण्यात आली आहे. यासोबत अनेक बडे उद्योजकही हनी ट्रॅपच्या मोहजाळात अडकले आहेत. असे प्रकार केवळ शहरापुरते मर्यादित नाहीत. तर ग्रामीण भागातही मोबाईल आणि इंटरनेट सहज उपलब्ध झाल्याने अनेक लोक या सापळ्यात अडकत आहेत..Kolhapur Bhakt Niwas Scam : भक्त निवास म्हणून दाखवल्या शाळेच्या खोल्या, निधीचा गैरवापर; माहितीच्या अधिकारात धक्कादायक माहिती, मुख्य सूत्रधार कोण?.जानेवारी २०२४ ते ऑगस्ट २०२५सायबर तक्रारी २१९१आर्थिक फसवणुकीची रक्कम२३,९५,७५,१३१ रुपयेगोठवण्यात आलेली रक्कम२ कोटी ८२ लाख ५५ हजारतक्रारदारांना परत करण्यात आलेली रक्कम६४ लाख ६२ हजार ४७१पकडण्यात आलेले संशयित१८ संशयित आरोपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.