Kolhapur Women Bites Police: ‘दारुड्या तरूणीने महिला पोलिसाच्या तावडीतून सुटण्यासाठी घेतला हाताचा चावा; कोल्हापुरातील घटनेने खळबळ, सीसीटीव्ही व्हायरल

Kolhapur crime news : मद्यधुंद अवस्थेत भररस्त्यात धिंगाणा घालणाऱ्या तरुणीने महिला पोलिसाचा चावा घेतल्यामुळे पोलिसांनी तिच्यावर आज गुन्हा दाखल केला. संयोगिता प्रताप शिंदे (वय २५ रा. अंबाई टँक, रंकाळा) असे तिचे नाव आहे. करवीर पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल झाला..पोलिसांनी सांगितले की, आर. के. नगर परिसरात काल रंगपंचमीनिमित्त जल्लोष सुरू होता. मोरेवाडी येथील हॉटेल ड्रीमलँड परिसरात सकाळच्या सुमारास एक तरुण व तरुणी दुचाकीवरून जात असताना तोल जाऊन पडले. शेजारील इमारतीवर काम करणारे मजूर त्यांच्या मदतीसाठी धावून गेले. मात्र, संबंधित तरुणीने मदत करणाऱ्यांनाच अर्वाच्च्य शिवीगाळ केल्याने तेथील नागरिक बाजूला झाले. काही अंतरावर गेल्यानंतर ते दोघे पुन्हा एकदा दुचाकीवरून खाली पडले..यावेळी स्थानिक नागरिकांनी त्यांना मदत केली. त्या तरुणीने त्यांनाही शिवीगाळ केली. त्यामुळे स्थानिकांनी पोलिसांच्या ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून ही माहिती दिली. यानुसार करवीर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी संयोगिताला आर. के. नगर पोलिस चौकीत नेले. येथेही संयोगिताने गोंधळ घालत धिंगाण करण्यास सुरुवात केली. पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही अर्वाच्च्य भाषेत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली..‘मी पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाणार’, असे म्हणत तिने पोलिस स्टेशनच्या बाहेर पडण्यास सुरुवात केली. पोलिस हेडकॉन्स्टेबल रुबिना खुदबुद्दीन पटेल यांनी संयोगिताला थांबविण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी संयोगिताने खुदबुद्दीन यांच्या डाव्या हाताचा चावा घेतला. डोळ्याखाली नखाने ओरबडले..गळपटी पकडून शिवीगाळ केल्याचा आरोप‘तू कोण गं पोलिस, इथं कशाला आलीस, थांब तुला दाखवते’ अशी धमकी देत गळपटी पकडून शिवीगाळ केल्याचा संयोगितावर आरोप आहे. शासकीय कर्तव्य बजावत असताना महिला पोलिसावर हल्ला केल्याने पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले. याप्रकरणी रुबिना पटेल यांनी करवीर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..Bribery Case Police : फसवणुकीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी मागितली ७ लाखांची लाच, खाकीला बदनाम करणाऱ्या शेख, कांबळेचा रुबाब उतरला.‘सुशिक्षित तरुणीकडून नशेत सार्वजनिक ठिकाणी गैरकृत्य केल्यामुळे तिच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कोणीही गैरवर्तन केल्यास त्यांच्या विरोधात स्थानिकांनी ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर पोलिसांकडे तक्रार द्यावी. संबंधितांवर पोलिसांकडून योग्य ती कारवाई केली जाईल.’- किशोर शिंदे, पोलिस निरीक्षक, करवीर पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.