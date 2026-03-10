कोल्हापूर

Kolhapur Women Bites Police: ‘दारुड्या तरूणीने महिला पोलिसाच्या तावडीतून सुटण्यासाठी घेतला हाताचा चावा; कोल्हापुरातील घटनेने खळबळ, सीसीटीव्ही व्हायरल

Kolhapur police : कोल्हापुरात धक्कादायक प्रकार घडला असून पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात एका महिलेने महिला पोलिसाच्या हाताला चावा घेतल्याची घटना समोर आली आहे.
woman bites lady police officer in Kolhapur

woman bites lady police officer in Kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur crime news : मद्यधुंद अवस्थेत भररस्त्यात धिंगाणा घालणाऱ्या तरुणीने महिला पोलिसाचा चावा घेतल्यामुळे पोलिसांनी तिच्यावर आज गुन्हा दाखल केला. संयोगिता प्रताप शिंदे (वय २५ रा. अंबाई टँक, रंकाळा) असे तिचे नाव आहे. करवीर पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल झाला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
crime
Crime News
women
Crime Against Woman
Women Officers
Crime Against Girl
ladies
kolhapur city
Drink and Drive Case

Related Stories

No stories found.