Kolhapur Success Story : जिद्द असावी तर अशी! घर-संसार सांभाळत मिळवली 'खाकी वर्दी'; वयाच्या 40 व्या वर्षी आरती कणिरे बनल्या पोलिस उपनिरीक्षक!

पट्टणकोडोली (कोल्हापूर) : मनात प्रबळ इच्छाशक्ती असेल तर कोणतेही स्वप्न अशक्य राहत नाही, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्याच्या इंगळी गावची कन्या आरती कणिरे (Kolhapur woman PSI). शिक्षणात खंड, संसाराची जबाबदारी, वयाची अट आणि कोरोनासारखी संकटे पार करत आरती कणिरे यांनी वयाच्या ४० व्या वर्षी पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा मान नुकताच मिळवला..३८९ जणांच्या बॅचमधून सर्व फिजिकल परीक्षा देत ५८ वी रँक घेत इंगळी गावचे नाव राज्यात उज्वल केले. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या आरती कणिरे यांनी आपल्या जिद्दीच्या जोरावर यशाचे शिखर गाठले. आरती या गावातील पहिल्याच महिला पोलिस अधिकारी (Woman Police Officer Success) झाल्या..आरती कणिरे यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण इंगळी येथे पूर्ण केले. १२ वीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर लगेच लग्न करून देण्यात आलं. लग्नानंतर अनेक वर्षे शिक्षणापासून दूर राहिल्यानंतर पुन्हा शिक्षण घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. दूर शिक्षण केंद्रातून वाणिज्य शाखेची पदवी पूर्ण केली, त्यानंतर एमबीएचे शिक्षणही पूर्ण केले. याच काळात त्यांची मुलगा एमबीबीएसचे शिक्षण घेत होता. “मुलगा डॉक्टर होण्यासाठी झटत असताना मी स्वतः पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेत होते,” असे आरती कणिरे यांनी सांगितले..वयाच्या ३२ व्या वर्षी निवडवयाच्या ३० व्या वर्षी पोलिस अधिकारी होण्याचा निर्धार त्यांनी केला. सुरुवातीला वयाची अट अडसर ठरली; मात्र ईडब्ल्यूएस कोट्यामुळे वयोमर्यादेत सवलत मिळाल्याने पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी संधी मिळाली. वयाच्या ३२ व्या वर्षी त्यांची निवड झाली. मात्र, कोरोनामुळे तब्बल पाच वर्षे प्रशिक्षण लांबले..कोल्हापूर विभागासाठी नियुक्तीअखेर वयाच्या ३८ व्या वर्षी त्यांनी मुख्य परीक्षा पूर्ण केली आणि वयाच्या ४० व्या वर्षी नाशिक येथे पोलिस उपनिरीक्षक प्रशिक्षणासाठी रुजू झाल्या. ३८९ उमेदवारांच्या बॅचमध्ये त्यांनी ५८ वी रँक मिळवली, तर ६७ महिला उमेदवारांमध्ये १४ वी रँक पटकावली. कोल्हापूर विभागासाठी त्यांची नियुक्ती झाली असून २९ डिसेंबर रोजी त्यांना कार्यस्थळ मिळणार आहे..Maharashtra Municipal Elections : नगरपालिका निवडणुकांत सांगलीच्या कन्यांचा दबदबा; दोन डॉक्टर लेकींना मिळाला नगराध्यक्षपदाचा मान!.पती सावलीसारखा राहिला सोबतआरती कणिरे यांच्या या यशामागे त्यांच्या पतीचे भक्कम पाठबळ आहे. १२ वी नंतर शिक्षणापासून दूर गेल्यानंतर पुन्हा शिक्षण सुरू करण्यासाठी पतीनेच त्यांना प्रोत्साहन दिले. अभ्यासकाळात मुलांच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी पतीने सांभाळली. त्यामुळे आज मुलगी एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण करत आहे, तर मुलगा पदवीचे शिक्षण घेत आहे..सासू-सासऱ्यांचे मोलाचे सहकार्यआरती कणिरे यांचे माहेर व सासर दोन्ही इंगळी येथेच असल्याने कुटुंबाकडून मोठे सहकार्य लाभले. सुरुवातीला “घर-संसार आणि अभ्यास कसा जमणार?” असे प्रश्न उपस्थित झाले; मात्र कालांतराने सासू-सासऱ्यांनीही त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला. प्रशिक्षणासाठी नाशिकला असताना मुलांचा सांभाळ सासू-सासऱ्यांनी केल्याने त्यांच्या यशात त्यांचा मोठा वाटा असल्याचे आरती कणिरे यांनी नमूद केले. आरती कणिरे यांचा हा प्रवास ग्रामीण भागातील महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.