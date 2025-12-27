कोल्हापूर

Kolhapur Success Story : जिद्द असावी तर अशी! घर-संसार सांभाळत मिळवली 'खाकी वर्दी'; वयाच्या 40 व्या वर्षी आरती कणिरे बनल्या पोलिस उपनिरीक्षक!

Inspirational Journey of Kolhapur Woman Police Officer : इंगळी गावच्या आरती कणिरे यांनी सर्व अडथळ्यांवर मात करत वयाच्या ४० व्या वर्षी पोलिस उपनिरीक्षक बनून जिल्ह्याचा मान वाढवला.
पट्टणकोडोली (कोल्हापूर) : मनात प्रबळ इच्छाशक्ती असेल तर कोणतेही स्वप्न अशक्य राहत नाही, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्याच्या इंगळी गावची कन्या आरती कणिरे (Kolhapur woman PSI). शिक्षणात खंड, संसाराची जबाबदारी, वयाची अट आणि कोरोनासारखी संकटे पार करत आरती कणिरे यांनी वयाच्या ४० व्या वर्षी पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा मान नुकताच मिळवला.

