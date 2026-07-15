Kolhapur ZP Promotions : ZP शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार! चुकीच्या पदोन्नत्यांवर पालकमंत्र्यांची मोठी कारवाई; 211 शिक्षकांचे पदोन्नती आदेश रद्द

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती दिली आहे. ही पदोन्नती देताना चुकीच्या पद्धतीने आणि नियमबाह्यरीत्या दिली असल्याच्या तक्रारीवरून पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी २११ जणांची पदोन्नती तत्काळ रद्द करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले (Kolhapur ZP 211 promotions cancelled) आहेत. जिल्हा परिषदेत मनमानीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, अशा इशारा शिक्षणाधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांना पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिला..जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात सुरू असणाऱ्या मनमानीला चाप लावण्याचे काम जि. प. अध्यक्षांसह आता पालकमंत्री व वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडून केले जात आहे. चुकीच्या पद्धतीने केलेली पदोन्नती रद्द करावी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत पालकमंत्री आबिटकर यांनी या प्रक्रियेची चौकशी करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांना दिल्या आहेत..Jalgaon Rain Forecast : उत्तर महाराष्ट्रात मॉन्सून पुन्हा होणार सक्रिय! जळगाव जिल्ह्यात 'या' तारखेपासून वाढणार पावसाचा जोर? 35 ते 40 किमी वेगाने वाहणार वारे.जिल्ह्यात १४ मे २०२६ च्या पत्रानुसार पदोन्नती दिली होती. ही पदोन्नती देताना काही नावे घुसडल्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. तसेच, याविरुद्ध मोर्चाही काढला. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री आबिटकर यांनी सर्व शिक्षण संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना येथील शासकीय विश्रामगृहात बैठकीसाठी बोलावले होते. यावेळी शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन शिक्षणाधिकारी डॉ. शेंडकर यांनाही बोलावून घेतले. त्यानंतर झालेल्या प्रकाराबद्दल त्यांना खडे बोल सुनावले. जे लोक परीक्षा देऊन पदोन्नती मिळाली आहे. त्याव्यतिरिक्त इतरांची पदोन्नती स्थगित करावी. शासनाने दिलेल्या निर्णयानंतरच दुसरी पदोन्नती द्यावी, अशा सूचना केल्या आहेत..Sangli Milk Adulteration Raid : दूध की विषाचा घोट? दुधाचे फॅट वाढवण्यासाठी खाद्यतेल अन् दूध पावडरचा वापर; सलगरेत FDA चा मोठा छापा, पाहा काय काय सापडलं?.अहवाल तातडीने देण्याचे आदेशजिल्हा परिषदेत केंद्र प्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदासाठी झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियेची चौकशी करावी. त्याचा अहवाल तातडीने द्यावा, असे आदेश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांना दिले आहेत. त्यानुसार ही चौकशी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.