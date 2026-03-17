Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ५० कोटींच्या बजेटला हिरवा कंदील; विकासकामांना मिळणार गती

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ५० कोटींचे अंदाजपत्रक प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र, अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी आवश्यक असलेला कालावधी उपलब्ध नसल्याने तांत्रिक कारणास्तव अर्थसंकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी आज दिली..ते म्हणाले, 'जिल्हा परिषद व पंचायत समितींचे अंदाजपत्रक नियमानुसार २७ मार्चपूर्वी मंजूर करणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवड उद्या (ता. १७ मार्च) होणार असल्यामुळे सर्वसाधारण सभा बोलावण्यासाठी आवश्यक असलेला १२ दिवसांचा कालावधी उपलब्ध होत नाही. .त्यामुळे नियमांनुसार अर्थसंकल्पाला प्रथम प्रशासकीय मान्यता देणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. जिल्हा परिषद स्व निधी, पाणीपुरवठा देखभाल व दुरुस्ती निधी तसेच पंचायत समिती स्वनिधीचे २०२५-२६ मधील अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक सुमारे ४२ कोटी रुपये इतके निश्चित केले आहे. .त्यासह २०२६-२७ या वर्षासाठी ५० कोटींचे अंदाजपत्रक नियमित तरतुदींसाठी प्रस्तावित केले आहे. यामध्ये नवनियुक्त जिल्हा परिषद पदाधिकारी तसेच पंचायत समिती सभापतींसाठी वाहन खरेदी, तसेच सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वनिधीसाठी सुमारे चार कोटींची तरतूद केली आहे. .आगामी काळात स्थानिक विकासकामे आणि प्रशासनिक गरजांचा विचार करून या निधीचा वापर केला जाणार आहे.' ते म्हणाले, 'प्रशासकीय मान्यता दिलेले हे अंदाजपत्रक पहिल्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवले जाईल. .त्यावेळी सदस्यांकडून येणाऱ्या सूचना व मागण्यांच्या आधारे आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. गरजेनुसार नवीन लेखाशिर्षांची निर्मिती, निधीचे पुनर्विनियोजन आणि आवश्यक योजनांचा समावेश करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाणार आहे..नियमावलीनुसार आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेस असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून पुढील कार्यवाही होईल. त्यामुळे नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार अर्थसंकल्पात काही बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..ठळक तरतुदीसदस्य आणि पंचायत समिती सभापतींसाठी नवीन वाहन खरेचीस्वनिधी, पाणीपुरवठा, देखभाल दुरुस्तीसाठी ४२ कोटीपहिल्या सर्वसाधारण सभेनंतर गरजेनुसार सुधारणा.