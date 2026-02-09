कोल्हापूर

Kolhapur ZP : रिल्स स्टार काँग्रेस उमेदवार सोनाली सावंत विजयी, शिरोळमध्ये राजू शेट्टींनी खाते उघडले, गणपतराव पाटील, यड्रावकर गटासोबत जोरदार चुरस

Sonali Sawant Congress candidate : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रिल्स स्टार आणि काँग्रेस उमेदवार सोनाली सावंत आघाडीवर असून शिरोळ तालुक्यात राजू शेट्टी, गणपतराव पाटील व यड्रावकर गटात जोरदार चुरस पाहायला मिळत आहे.
Kolhapur Political News Today : Kolhapur political news today : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या मतमोजणीच्या पहिल्या फेरीत अनेक मतदारसंघांमध्ये चुरशीचे चित्र पाहायला मिळत असून काही ठिकाणी आघाडी स्पष्ट झाली आहे. भादोले-जिल्हापरिषद मतदार संघातून सोनाली सावंत -काँग्रेस विजयी

तर पंचायत समिती

भादोले -कपिल पाटील -काँग्रेस विजयी

टोप-मुकुंद पाटील -जनसुराज्य विजयी झाले आहेत. तर दत्तवाड पंचायत समिती गणात दत्तवाड बंडू चौगुले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विजयी झाले आहेत.

