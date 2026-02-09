Kolhapur ZP : रिल्स स्टार काँग्रेस उमेदवार सोनाली सावंत विजयी, शिरोळमध्ये राजू शेट्टींनी खाते उघडले, गणपतराव पाटील, यड्रावकर गटासोबत जोरदार चुरस

Kolhapur Political News Today : Kolhapur political news today : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या मतमोजणीच्या पहिल्या फेरीत अनेक मतदारसंघांमध्ये चुरशीचे चित्र पाहायला मिळत असून काही ठिकाणी आघाडी स्पष्ट झाली आहे. भादोले-जिल्हापरिषद मतदार संघातून सोनाली सावंत -काँग्रेस विजयी तर पंचायत समिती भादोले -कपिल पाटील -काँग्रेस विजयी टोप-मुकुंद पाटील -जनसुराज्य विजयी झाले आहेत. तर दत्तवाड पंचायत समिती गणात दत्तवाड बंडू चौगुले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विजयी झाले आहेत..पन्हाळा जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे डॉ. जयंत प्रदीप पाटील यांनी पहिल्या फेरीत 6447 मते मिळवत आघाडी घेतली आहे. त्यांच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीच्या स्वाती पाटील यांना 4036 मते, तर जनस्वराज्यशक्ती पक्षाचे शिवाजीराव मोरे यांना 3317 मते मिळाली आहेत. यामुळे डॉ. पाटील हे 2411 मतांनी आघाडीवर आहेत..Kolhapur Zilla Parishad result breaking : कोल्हापूर ब्रेकिंग, कोल्हापुरातील पहिला निकाल जाहीर, सतेज पाटील, राजू शेट्टींनी घुणकी मैदान मारलं.मुडशिंगी जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपचे तानाजी पाटील हे सुमारे 4500 मतांनी आघाडीवर असून काँग्रेसचे रावसाहेब पाटील पिछाडीवर आहेत.शिरोळ तालुक्यात आघाड्यांचे मिश्र चित्रशिरोळ तालुक्यातील विविध मतदारसंघांत पहिल्या फेरीअखेर खालीलप्रमाणे स्थिती आहे—उदगाव जिल्हा परिषद : भाजपचे संदीप पुजारी आघाडीवरयड्राव जिल्हा परिषद : भाजपच्या संजना पुजारी आघाडीवरनांदणी जिल्हा परिषद : राजर्षी शाहू विकास आघाडीच्या प्राचीता चंद्रकांत कोळी आघाडीवरआलास जिल्हा परिषद : भाजपचे प्रशांत शहापुरे पहिल्या फेरीअखेर आघाडीवरदत्तवाड जिल्हा परिषद : राधा उर्फ दिपाली पाटील या 135 मतांनी आघाडीवरअब्दुल लाट जिल्हा परिषद : श्रद्धा अविनाश गायकवाड या 437 मतांनी आघाडीवर आहेत..दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या भादोले जिल्हा परिषद मतदारसंघात काँग्रेसच्या सोनाली सावंत या 1200 मतांनी आघाडीवर आहेत. मतदानाच्या दिवशी सोनाली सावंत यांचे पती व जनसुराज्य कार्यकर्त्यांमध्ये वादावादी झाल्याने हा मतदारसंघ विशेष चर्चेत होता. ऐनवेळी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून सोनाली सावंत यांनी भादोले मतदारसंघात आघाडी घेतल्याने अंतिम निकालाबाबत जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.मतमोजणीच्या पुढील फेऱ्यांत आघाडी कायम राहते की समीकरणे बदलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असून अंतिम निकालासाठी उमेदवार व कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.