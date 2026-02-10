कोल्हापूर

Kolhapur ZP Election Result : जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचा झेंडा; महायुती येणार सत्तेत, काँग्रेसही १५ जागा जिंकत ठरला भारी

MahaYuti Secures Majority : मंत्र्यांपासून खासदार-आमदारांपर्यंत सर्वांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत अखेर मतदारांनी स्पष्ट कौल दिला. राष्ट्रवादी अजित पवार गट आघाडीवर राहिला, तर महायुतीने सत्तेचा मार्ग मोकळा केला.
Celebrations erupt as MahaYuti candidates

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : मंत्र्यांसह खासदार, आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या आणि मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत आज महायुतीने वर्चस्व प्रस्थापित केले. ५० जागांवर महायुतीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. एकट्या काँग्रेसने महायुतीला टक्कर देत ग्रामीण भागात अजूनही काँग्रेसच भारी असल्याचे सिद्ध करत १५ जागांवर विजय मिळवला.

