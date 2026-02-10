Kolhapur ZP Election Result : जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचा झेंडा; महायुती येणार सत्तेत, काँग्रेसही १५ जागा जिंकत ठरला भारी

कोल्हापूर : मंत्र्यांसह खासदार, आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या आणि मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत आज महायुतीने वर्चस्व प्रस्थापित केले. ५० जागांवर महायुतीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. एकट्या काँग्रेसने महायुतीला टक्कर देत ग्रामीण भागात अजूनही काँग्रेसच भारी असल्याचे सिद्ध करत १५ जागांवर विजय मिळवला..जिल्हा परिदषेच्या ६८ जागांपैकी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला १८, काँग्रेस १५, भाजप १२, शिवसेना शिंदे गट ९, जनसुराज्य ५, राजर्षी शाहू आघाडी ४ (यड्रावकर गट), शिवसेना उबाठा १, स्थानिक आघाडी २, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना १ आणि अपक्ष १ असे बलाबल आहे..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक आणि आमदार सतेज पाटील यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची होती. .राज्यात महायुती म्हणून भाजप, शिवसेना शिंदे पक्ष व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष एकत्र असले तरी, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत जिल्ह्यात मात्र या तिन्हीही पक्षांची अपवादानेच आघाडी झाली आहे. आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज तालुक्यांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आहेत. तेथे भाजप आणि काँग्रेस विरोधात होते..Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव महापालिकेत भाजपचा शतप्रतिशत विजय; महापौरपद निश्चित.सर्वाधिक जागा असलेल्या करवीर तालुक्यात काँग्रेसला उमेदवार देण्याबाबत कसोटी लागली होती. तरीही, आमदार सतेज पाटील यांनी सर्वच्या सर्व १२ जागांवर निवडणूक लढविण्यासाठी उमदेवार दिले. दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांचे पुत्र राहुल पाटील यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने करवीरमध्ये राष्ट्रवादी मजबूत स्थिती झाली आहे..यातच करवीरमध्ये भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र लढण्याचा निर्णय झाला, तर शिवसेना शिंदे गटाला स्वतंत्रपण लढावे लागले. याचा फटका शिवसेनेला बसला आहे. त्याचवेळी काँग्रेसनेही स्वबळावर निवडणूक लढवत तब्बल १२ पैकी ५ जागांवर आपले उमदेवार विजयी केले. तर, भाजपला तीन, राष्ट्रवादीला तीन, शिवसेना शिंदे पक्षाला एक जागा मिळाली. पक्षीय पातळीवर करवीर तालुक्यावर वर्चस्व ठेवण्यात काँग्रेसने यश मिळवले आहे..राधानगरी तालुक्यात राशिवडे बुद्रुक, वाळवे, राधानगरी गटात काँग्रेस, तर कसबा तारळे येथे राष्ट्रवादी, कसबा वाळवे येथे शिवसेना शिंदे गट विजयी झाला आहे. याठिकाणी शिवसेना शिंदे गटाला अपेक्षित यश मिळाले नसल्याने पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना धक्का मानला जात आहे. .आजरा तालुक्यात उत्तूर, पेरणोली गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला आहे, तर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष उमेश आपटे यांचा पराभव झाला आहे. करवीर तालुक्यात पाडळी खुर्द, सडोली खालसा, सांगरुळ या ठिकाणी राष्ट्रवादीने आपले खाते उघडून करवीरमध्ये राष्ट्रवादीचा पाया रोवला आहे. शिये या ठिकाणी शिवसेनेचा उमेदवार विजय होत असताना त्या ठिकाणी कॉंग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला आहे. .याशिवाय, गोकुळ शिरगाव, शिंगणापूर येथेही काँग्रेसने आपले स्थान कायम ठेवले आहे. गडमुडशिंगी, कळंबा येथे भाजपचे उमेदवारांनी आपला गड राखण्यात यश मिळवले आहे. तरीही २०१७ च्या तुलनेते यावर्षीच्या निवडणुकीत भाजपला दोन जागा कमी मिळाल्या आहेत. .दरम्यान, मतदान केंद्रावर सकाळी साडेआठपासूनच उमेदवार आणि मतमोजणी प्रतिनिधींनी गर्दी केली होती. सुरुवातील टपाली मतमोजणीला सुरुवात झाली. त्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी मशीनवरील मतमोजणी सुरू केली. दहा ते पंधरा मिनिटांत मतमोजणीचा कल कळता विजयाकडे वाटचाल असणाऱ्या उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष सुरू केला. मतदान केंद्राबाहेर गुलालाची उधळण करत आपआपल्या गावाकडे रवाना झाले. जल्लोष करतच या कार्यकर्त्यांनी गावागावांत मोटार रॅली काढून जल्लोष साजरा केला..जिल्हा परिषद निवडणुकीत २०१७ मध्ये ६७ जागा आणि २०२६ मध्ये पक्षनिहाय जिंकलेल्या ६८ जागांचा निकाल असापक्ष* २०२७ मधील निकाल* २०२६ मधील निकाल* कमी किंवा अधिक जागा संख्याराष्ट्रवादी* ११* १८ व २ आघाडीच्या* ९ जागा जास्त विजयीकाँग्रेस* १४* १५* एक जागा जास्त विजयीभाजप* १४* १२* दोन जागा कमी झाल्याशिवसेना* १०* ९* एक जागा कमी झालीशाहू आघाडी (यड्रावकर)* नाही* ४*जसुराज्य* ६* ५* एक जागा कमी झालीशिवसेना उबाठा*नाही* १*स्वाभिमानी शेतकरी संघटना*२* १* एक जागा कमी झालीस्थानिक आघाडी* ९* नाही*अपक्ष*१* १* .* यांचे झाले पुनरागमन :माजी सदस्य एकनाथ पाटील-निगवे खालसा, संभाजी पाटणकर-गगनबावडा, कोडोली-अमरसिंह पाटील, नेसरी-संग्रामसिंह कुपेकर, गिजवणे-शैलजा पाटील,.* प्रमुख पराभूत :माजी अध्यक्ष उमेश आपटे, माजी सदस्य रवींद्र कानकेकर, शिवाजी मोरे, सौ. कल्पना केरबा चौगले, ‘गोकुळ’ चे संचालक विश्वास पाटील यांचे पुत्र सचिन, ‘जनसुराज्य’चे आमदार अशोक माने यांचे पीए सुहास राजमाने, विद्यमान सदस्या सविता भाटळे यांचे पती राजेंद्र, माजी सदस्या परवीन पटेल यांचे पती दादेपाशा, ‘मयूर’ ग्रुपचे डॉ. संजय पाटील यांच्या स्नुषा मृणालिनी, माजी उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील यांच्या स्नुषा सरिता पाटील.* नवे चेहरे :भाजप- मुडशिंगी-‘राजाराम’चे संचालक तानाजी पाटील, उचगांव-नामदेव वाईंगडे, कळंबे तर्फ ठाणे- विनिता भोगम, म्हाकवे-काकासो सावडकर, सिध्दनेर्ली- सुयशा घाटगे, चिखली-शिवानी भोसले, अडकूर-राजश्री गावडे, आलास-प्रशांत शहापुरे, शिरोली पुलाची-सलीम महात, कोरोची- सानिका आवाडे, कबनूर-कुमार कांबळे, पट्टणकोडोली- महेश पाटील. * शिवसेना शिंदे गट : वडणगे-इंद्रजित पाटील, कडगांव-सारिका नांदेकर, आकुर्डे- अर्चना कल्याण निकम, पिंपळगांव-रोहिणी आबिटकर, कसबा वाळवे-अरुण जाधव, कोतोली-वर्षाराणी अरुण पाटील, आळते-वर्षा सावर्डेकर, रूकडी-अतिश शिंगे, रेंदाळ-शिवानी जाधव,.* राष्ट्रवादी अजित पवार : राजेंद्र सूर्यवंशी-पाडळी खुर्द, क्रांतिसिंह पवार-पाटील-सडोली खालसा, रेखाताई मुगडे-सांगरूळ, बोरवडे-शोभा फराकटे, सातवे- डॉ. जयंत पाटील, कसबा सांगाव-सुवर्णा कांबळे, सेनापती कापशी-शिल्पा खोत, हलकर्णी-शिवशंकर हत्तरकी, भडगांव-अमरसिंह चव्हाण, गिजवणे-शैलजा पाटील, नेसरी-संग्रामसिंह कुपेकर, माणगांव-मानसी भोगन, कुदनूर-विद्या पाटील, तुडये-रचना गावडे, कसबा तारळे- अमृता अरुण डोंगळे, पोर्ले तर्फ ठाणे- भगवान पाटील, यवलूज- पूजा दिलीप पाटील, बांबवडे-राजकुंवर गायकवाड..* जनसुराज्य : नूल-अनिरुध्द रेडेकर, शित्तूर तर्फ वारूण- सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, आंबर्डे-ईवेल्हाळ, कुंभोज-शितल प्रवीण यादव, कळे-शोभा बेलेकर.* काँग्रेस : शिये-विश्वनाथ पाटील (हामू), गोकुळ शिरगांव-सुदर्शन खोत, पाचगांव-संग्राम पाटील, निगवे खालसा-एकनाथ पाटील, शिंगणापूर-रसिका पाटील, भादोले- सोनाली सावंत, घुणकी - शुभांगी कुंभार, राशिवडे-सागर धुंदरे, राधानगरी-अभिजित तायशेटे, सरवडे-संयोगिता मोरे, तिसंगी-सोनाली विलास पाटील, असळज-संभाजी पाटणकर, यड्राव-अर्चना चौगुले, रूई-राहुल राजीव आवळे, गारगोटी-रेश्मा राहुल देसाई.शिवसेना उबाठा गट : अमर पाटील-सरूड * स्वाभिमानी : नंदिनी कांबळे-दानोळी * आजरा स्थानिक आघाडी : उत्तूर- शिरीष देसाई, पेरणोली-सुधीर देसाई,* शिरोळ शाहू आघाडी : उदगांव-अमोल दादासो चव्हाण, नांदणी-प्रचिता कोळी, अब्दुललाट-श्रध्दा गायकवाड, दत्तवाड-उत्तरा शिंदे.* वडिलांनंतर मुलगी सभागृहातआमदार राहुल आवाडे जिल्हा परिषदेचे सदस्य होते. यंदा त्यांची मुलगी सानिका कोरोची गटातून विजयी झाल्या आहेत. चंदगड तालुक्यातील माणगावमधून यापूर्वी सदस्य असलेले कल्लाप्पा भोगण यांची कन्या मानसी भोगण यांनी वडिलांनंतर सभागृहात येण्याचा मान मिळवला. मावळत्या सभागृहात मनोज फराकटे सदस्य होते. या निवडणुकीत त्यांच्या आई शोभा फराकटे विजयी झाल्या. माजी उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांच्या पत्नी सौ. शैलेजा गिजवणेमधून विजयी झाल्या. यापूर्वी २०१२ ते २०१७ मध्ये त्या सभागृहात होत्या..माजी सभापती प्रवीण यादव यांच्या पत्नी शितल या विजयी झाल्या आहेत. हलकर्णीतून विजयी झालेल्या शिवशंकर हत्तरकी यांच्या मातोश्री मावळत्या सभागृहात सदस्या होत्या. रूईतून विजयी झालेले राहुल आवळे यांच्या मातोश्री स्मिता आवळे या जिल्हा परिषद सदस्य होत्या. ‘गोकुळ’च्या संचालिका यापूर्वी कोळिंद्रे गटातून विजयी झाल्या होत्या. यावेळी त्यांचे पुत्र अनिरुध्द ‘जनसुराज्य’च्या उमेदवारीवर नूलमधून विजयी झाले आहेत..* सभागृहात चुलते-पुतणे :कोडोली गटातून ‘गोकुळ’चे संचालक अमरसिंह पाटील, तर सातवे गटातून त्यांचे पुतणे डॉ. जयंत पाटील विजयी झाले आहेत. अमर अपक्ष, तर डॉ. जयंत राष्ट्रवादीतून विजयी झाले आहेत. सभागृहात चुलते-पुतणे निवडून येण्याचा हा दुर्मीळ योग..* सासूनंतर सून सभागृहात :बांबवडे गटातून राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर विजयी झालेल्या राजकुंवर गायकवाड यांच्या सासू सौ. शैलेजा गायकवाड यांनी या गटातून जिल्हा परिषदेत विजयी होण्याची किमया केली होती. सासूनंतर आता सुनेला मतदारांनी संधी दिली आहे..* डोंगळेंनी अखेर गुलाल उधळला‘गोकुळ’ वगळता यापूर्वीच्या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय न मिळालेल्या अरुण डोंगळे कुटुंबीयांनी मुलीच्या विजयाने पहिल्यांदा गुलाल उधळला. अरुण डोंगळे यांनी विधानसभा लढविली होती. त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यांच्या पत्नी अनिता यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या मैदानात उतरल्या; पण त्यांच्या पदरीही पराभव आला. यावेळी त्यांची कन्या अमृता डोंगळे यांनी मात्र विजयश्री मिळवून कुटुंबीयांना यशाचा आनंद दिला..* श्र्वास रोखून निकालाकडे लक्षकरवीर तालुक्यातील पाचगाव, पाडळी खुर्द, निगवे खालसा, वडणगे गटांत अटीतटीची निवडणूक झाली. फेरीनिहाय वरखाली होणारी मतांची बेरीच सर्वच उमेदवारांच्या पोटात गोळा आणणारी ठरत होती. पहिल्या फेरीला आघाडी असणाऱ्या उमेदवाराला तिसऱ्या फेरीत कमी होत होती. त्यानंतर शेवटच्या दोन फेरीत पुन्हा मतदान वाढल्याने त्यांचा उत्साह वाढत होता. अशात जे पहिल्या फेरीत आघाडीवर होते ते पहिलेच म्हणजेच विजयी झाल्याने त्या- त्या उमेदवारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडत विजय साजरा केला..* शांततेत मतमोजणी :जिल्ह्यातील सर्वच मतमोजणी केंद्रांवर चांगली शिस्त ठेवण्यात आली. पोलिस आणि प्रशासनाने योग्य नियोजन केल्याने महापालिकेत ज्या प्रमाणे गोंधळ झाला तो गोंधळ टाळण्यात प्रशासनाने खबरदारी घेतल्याचे दिसून आले. ज्या-त्या मतदान केंद्राधिकाऱ्यांनी शांततेत मतमोजणी पार पाडण्यात चांगली कामगिरी केली. जाहीर झालेल्या मतमोजणीबद्दल कोणाला शंका असेल तर त्यांनी वारंवार ध्वनिक्षेपकावरून विचारणा केली..प्रमुख विजयीविद्यमान सदस्या सौ. रसिका पाटील, शिवानी विजयसिंह भोसले, शिल्पा शशिकांत खोत, रेश्मा राहुल देसाई, विद्या पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या भावजय रोहिणी अर्जुन आबिटकर, विद्यमान सदस्य सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, आमदार राहुल आवाडे यांची कन्या सानिका, माजी आमदार राजीव आवळे यांचे पुत्र राहुल, करवीरचे माजी सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, ‘गोकुळ’ संचालिका अंजना रेडेकर यांचे पुत्र अनिरुध्द .लक्षवेधी राजकीय विद्यापीठ कागलात मुश्रीफ-राजे-संजयबाबांची सरशीभुदरगडमध्ये पालकमंत्र्यांचा दबदबा कायमदक्षिणमध्ये सतेज पाटील यांना धक्का, अमल महाडिक यांची बाजीकरवीरमध्ये राष्ट्रवादी नंबर वन, राहुल पाटील सरस, नरकेंना धोबीपछाडगगनबावड्याचा गड सतेज पाटलांनी राखला.पन्हाळ्यातील कोरेंचे संस्थान खालसा, केवळ एकच जागाशाहूवाडीत कोरे-सरूडकर यांना समान यशचंदगडमध्ये बाबूळकर-राजेश पाटील यांना उभारी, तीन जागांवर विजयगडहिंग्लजमध्ये मुश्रीफांचा करिष्मा कायम, भाजपला भोपळाआजऱ्यात दोन्ही जागांवर घड्याळाची टिकटिक, माजी अध्यक्ष आपटे पराभूत.शिरोळचे यड्रावकरच ‘बॉस’, चार जागा जिंकल्या, स्वाभिमानीची पिछेहाटराधानगरीत पालकमंत्र्यांना धक्का, काँग्रेसला तीन जागा, राष्ट्रवादीनेही खोलले खातेहातकणंगलेत भाजप नंबर वन, सानिकांचा सर्वाधिक मतांनी विजयकोरोची जिल्हा परिषद मतदारसंघातून आमदार राहुल आवाडे यांची कन्या सानिका आवाडे तब्बल ९५१७ इतक्या सर्वाधिक मते मिळवून विजयी झाल्या. रुई जिल्हा परिषद गटातून माजी आमदार राजीव आवळे यांचे चिरंजीव राहुल आवळे केवळ १३१ मतांनी पहिल्यांदाच विजयी झाले आहेत..५९ चेहरे नवीनजिल्हा परिषदेत ६८ पैकी ५९ चेहरे नवीन आहेत. त्याशिवाय सात विद्यमान आणि दोन विद्यमान सदस्यांच्या नातेवाईकांचा समावेश आहे..राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष- १८काँग्रेस १५भाजप १२शिवसेना शिंदे गट ९जनसुराज्य ५राजर्षी शाहू आघाडी (यड्रावकर गट) - ४शिवसेना उबाठा - १स्थानिक आघाडी - २स्वाभिमानी शेतकरी संघटना - १अपक्ष - १. 