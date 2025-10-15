कोल्हापूर

Kolhapur Politics : धुरळा जिल्हा परिषदेचा! घराणेशाही विरुद्ध नव्या चेहऱ्यांचा पेच, महायुती, महाविकासची कसोटी; सोशल मीडियावर प्रचाराला सुरुवात

Kolhapur Zilla Parishad : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत घराणेशाही की नव्या चेहऱ्यांना संधी हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर. कोल्हापूरच्या राजकारणात वातावरण तापणार!
Kolhapur Politics

सोशल मीडियावर प्रचाराला सुरुवात

esakal

सुनील पाटील
Updated on

Kolhapur Political News : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ६८ गटांचे आरक्षण जाहीर होताच जिल्ह्यात राजकीय घडामोडींना उकळी. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना आदी पक्षांत उमेदवारीसाठी चुरस, घराणेशाही की नव्या चेहऱ्यांना संधी हा प्रश्न अधिक तीव्र. सोशल मीडियावर प्रचाराची चढाओढ सुरू.

Kolhapur
Zilha Parishad Kolhapur
zilha parishad election
political news kolhapur

