कोल्हापूर

Kolhapur ZP : जागावाटपावरून महायुतीत खलबतं; मुश्रीफ–आबिटकर–कोरे–महाडिक समिती स्थापन

Mahayuti Seat : जिल्हा व तालुका पातळीवर समित्या नेमून जागावाटपाचा तिढा सोडवण्याचा निर्णय. पारंपरिक विरोधक असलेल्या तालुक्यांत युतीऐवजी स्वतंत्र पण मैत्रीपूर्ण लढतीची शक्यता.
Senior Mahayuti leaders during a key meeting on Kolhapur Zilla Parishad seat sharing.

Senior Mahayuti leaders during a key meeting on Kolhapur Zilla Parishad seat sharing.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ज्या ठिकाणी शक्य असेल तेथे महायुती म्हणून जिल्हा परिषद निवडणूक लढू. ज्या ठिकाणी जागा वाटप शक्य नाही, तेथे मैत्रीपूर्ण लढत करू, अशी भूमिका महायुतीमधील सर्वच नेत्यांनी घेतली. आज महायुतीच्या जागा वाटपासंदर्भात पहिली बैठक झाली. यामध्ये काही नेत्यांनी तर स्वबळाचीच भाषा केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Dhananjay Mahadik
Hasan Mushrif
ZP
Vinay Kore
political leader
political parties
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Mahayuti
Political Accountability

Related Stories

No stories found.