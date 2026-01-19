Kolhapur ZP : जागावाटपावरून महायुतीत खलबतं; मुश्रीफ–आबिटकर–कोरे–महाडिक समिती स्थापन

कोल्हापूर : ज्या ठिकाणी शक्य असेल तेथे महायुती म्हणून जिल्हा परिषद निवडणूक लढू. ज्या ठिकाणी जागा वाटप शक्य नाही, तेथे मैत्रीपूर्ण लढत करू, अशी भूमिका महायुतीमधील सर्वच नेत्यांनी घेतली. आज महायुतीच्या जागा वाटपासंदर्भात पहिली बैठक झाली. यामध्ये काही नेत्यांनी तर स्वबळाचीच भाषा केली. .त्यामुळे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, खासदार धनंजय महाडिक यांची जिल्हा समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती जागा वाटपामध्ये समन्वयाची भूमिका बजावेल..Kolhapur ZP Election : अर्ज भरण्यासाठी फक्त तीन दिवस शिल्लक; झेडपी निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर शक्य!.जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, बुधवारी (ता. २१) अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत आहे. मात्र, अजून महायुतीच्या जागा वाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. आज याबाबत बैठक झाली. .या बैठकीला पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी प्रत्येकाने आपल्या तालुक्यातील जागांबाबतचे चित्र स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये पारंपरिक विरोधक आमने-सामने असल्याने येथे महायुती करणे शक्य नाही..Kolhapur ZP : नऊ वर्षांनंतर जिल्हा परिषद रणांगणात; कोल्हापूरच्या ग्रामीण राजकारणाला पुन्हा उधाण.काही ठिकाणी भाजप-सेना (शिंदे गट) एकत्र येतील, तर काही ठिकाणी भाजप-राष्ट्रवादी अशी युती होईल, अशी भूमिका या बैठकीत घेण्यात आली. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती नेमून त्यांच्या माध्यमातून जागा वाटपाचा तिढा सोडविला जाईल. .तसेच प्रत्येक तालुक्याची एक समिती नेमली जाईल. ही समिती तालुक्यातील जागांचा अहवाल जिल्हा समितीला पाठवेल. त्यानंतर जागा वाटपाचा तिढा सोडविला जाईल, असे बैठकीत ठरविण्यात आले..बैठकीला आमदार विनय कोरे, अमल महाडिक, राहुल आवाडे, शिवाजी पाटील, अशोक माने, माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक, समरजितसिंह घाटगे, जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष सुमित कदम, माजी आमदार उल्हास पाटील, डॉ. सुजित मिणचेकर यांच्यासह तिन्ही पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..जनसुराज्य पक्षाची भूमिका वेगळीजनसुराज्य पक्षाचे आमदार कोरे आणि अशोक माने यांनी पन्हाळा, शाहूवाडी आणि हातकणंगले या तालुक्यांतील जिल्हा परिषदेच्या सर्व जागा आम्ही लढविणार आहोत, अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर ते बैठकीतून निघून गेले, असे सूत्रांकडून समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.