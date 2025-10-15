Zilla Parishad Scam : देवाच्या कामात पैसे खाल्ला पण वर्षभरही पचले नाहीत, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलंबित

Kolhapur Political News : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांना मंगळवारी निलंबित करण्यात आले. या संदर्भातील आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव सुभाष इंगळे यांनी काढले आहेत. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत कार्य करत असताना तीर्थक्षेत्र योजनेतील आर्थिक अनियमितता आणि पुराव्यांमध्ये खाडाखोड केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. .मौजे सांगाव (ता. कागल) गावचे रहिवाशी असणारे जाधव सध्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. आदेशात म्हटले आहे की, जाधव यांनी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जनसुविधा, नागरी सुविधा तसेच ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र यात्रास्थळ योजनेतील कामांना दीडपटीपेक्षा अधिक रकमेची प्रशासकीय मान्यता दिली. ही अनियमितता राज्य शासनाच्या तपासणीत पुढे आली. त्यानंतर त्यांनी सीलबंद कपाटे उघडून पुराव्यांमध्ये छेडछाड केल्याचेही सकृतदर्शनी निदर्शनास आले असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच, संबंधित योजनांशी काही कागदपत्रे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडे दिली नसल्याची नोंद आहे. या प्रकरणी शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे..महाराष्ट्र नागरी सेवा अंतर्गत जाधव यांना मंगळवारी निलंबित करण्यात आले असून, ते पुढील आदेशापर्यंत निलंबित राहणार आहेत. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद असेल आणि शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ते मुख्यालय सोडू शकणार नाहीत..Kolhapur Farmers : मराठवाडा नाही कोल्हापुरात दोन शेतकऱ्यांनी उचललं टोकाचं पाऊल, राधानगरी तालुक्यातील धक्कादायक घटना....निलंबन काळात त्यांना नियमांनुसार निलंबन भत्ता देय राहील. तसेच या काळात वैयक्तिक व्यवसाय किंवा इतर नोकरी करणे शिस्तभंगास पात्र ठरेल, असे शासनाच्या आदेशात नमूद आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या शासकीय कामात अनियमितता असल्याबाबतची तक्रार गर्जना संघटनेचे प्रकाश बेलवाडे यांनी दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.