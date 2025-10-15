कोल्हापूर

Zilla Parishad Scam : देवाच्या कामात पैसे खाल्ला पण वर्षभरही पचले नाहीत, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलंबित

Deputy Chief Executive Officer Suspend : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत कार्य करत असताना तीर्थक्षेत्र योजनेतील आर्थिक अनियमितता आणि पुराव्यांमध्ये खाडाखोड केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
Zilla Parishad Scam

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलंबित

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Political News : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांना मंगळवारी निलंबित करण्यात आले. या संदर्भातील आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव सुभाष इंगळे यांनी काढले आहेत. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत कार्य करत असताना तीर्थक्षेत्र योजनेतील आर्थिक अनियमितता आणि पुराव्यांमध्ये खाडाखोड केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
kolhapur zilha parishad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com