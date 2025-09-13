Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व महिलांकडे, मुलगी, पत्नी, की सून?; अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर

कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व महिलांकडे, मुलगी, पत्नी, की सून?; अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर

ZP President Reservation : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण आज जाहीर झाले. कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद पहिल्या अडीच वर्षांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाले आहे.
Kolhapur Zp Politics : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण आज जाहीर झाले. कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद पहिल्या अडीच वर्षांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाले आहे. जिल्ह्यातील राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग येणार आहे.

