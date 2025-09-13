Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व महिलांकडे, मुलगी, पत्नी, की सून?; अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर

Kolhapur Zp Politics : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण आज जाहीर झाले. कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद पहिल्या अडीच वर्षांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाले आहे. जिल्ह्यातील राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग येणार आहे..पंचायत समित्यांसाठी प्रवर्ग निश्चित जिल्ह्यातील बारा पंचायत समित्यांच्या सभापती नियुक्तीसाठी अनुसूचित जातीसाठी एक जागा, अनुसूचित जाती (महिला) एक, अनुसूचित जमाती एक, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी एक, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) दोन, सर्वसाधारण प्रवर्ग चार व सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गासाठी तीन जागा राखीव ठेवल्या आहेत. दरम्यान, या पैकी कोणत्या तालुक्यात कोणते आरक्षण हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. राज्यपालांच्या आदेशानुसार ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव व. मुं. भरोसे यांनी आरक्षण जाहीर केले..अध्यक्षपदाच्या आरक्षणानंतर आता जिल्हा परिषद गटांच्या आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या इच्छुकांची उत्कंठता अधिक ताणली आहे. जिल्ह्यात भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना शिंदे व शिवसेना ठाकरे गट, जनसुराज्य शक्ती पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेकाप, आरपीआय यांसारखे पक्ष सक्रिय आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी आघाड्या-प्रतिआघाड्यांची समीकरणे ठरणार आहेत. हे आरक्षण महिलांना केवळ प्रतिकात्मक नव्हे, तर प्रत्यक्ष सत्तेत सहभागाची मोठी संधी आहे..Kolhapur Rumors : कोल्हापुरात अर्भक टाकल्याच्या अफवेने गोंधळ, बाळाच्या रडण्याचा भास झाला अन् .महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना यामुळे थेट सत्ता प्रक्रियेत येण्याची संधी मिळणार आहे. एकंदरीत, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी महिलांचे आरक्षण हे कोल्हापूरच्या राजकारणात नवी समीकरणे निर्माण करणारे ठरणार असून, पुढील काही दिवसांत राजकीय वातावरण तापणार हे निश्चित आहे.मुलगी, पत्नी, की सून?आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर महायुती आणि महाविकास आघाडीसह स्थानिक आघाड्यांमध्ये हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पहिल्या-दुसऱ्या फळीत कार्यरत असलेल्या नेत्यांना, साहेब यावेळेला अध्यक्षपदाचा नंबर आमचा असणार आहे, अशी आठवण करून देत आहेत. आतापासूनच मुलगी, पत्नी किंवा सुनेसाठी फिल्डिंग लावत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.