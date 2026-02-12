Kolhapur ZP : जिल्हा परिषदेत सत्तासमीकरणाची रंगत; अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे तर उपाध्यक्षपदावर महायुतीत तडजोडींची शक्यता

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर आता सत्तासमीकरणासाठी जोडण्या सुरू झाल्या आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विविध विषय समित्यांच्या सभापती पदांवर कोणाची वर्णी लागणार यावरून महायुतीतील अंतर्गत राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. .संख्याबळाच्या आधारावर अध्यक्षपद राष्ट्रवादीला जवळपास निश्चित असले, तरी उपाध्यक्ष आणि समित्यांच्या सभापती पदांच्या वाटपात महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये तडजोडीचे राजकारण निर्णायक ठरणार आहे..Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी १८ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला. भाजपच्या १२ जागा, यड्रावकर गटाच्या ४ आणि राष्ट्रवादी प्रणीत आघाडीच्या २ जागांसह महायुतीचे एकूण संख्याबळ ३६ वर पोहोचले आहे. बहुमताचा आकडा ३५ असल्याने सत्ता स्थापन करण्यासाठी महायुती मजबूत स्थितीत आहे. मात्र, हे संख्याबळ टिकवून ठेवण्यासाठी पद वाटप करताना सर्व घटक पक्षांचे समाधान करणे हे राष्ट्रवादीसमोर मोठे आव्हान असणार आहे..करवीर, पन्हाळा तालुक्यात पूर्वी राष्ट्रवादीला विशेष यश मिळाले नव्हते. मात्र, यंदा भाजपसोबत एकत्रित लढताना राष्ट्रवादीने येथे मुसंडी मारत अस्तित्व निर्माण केले. त्यामुळे या तालुक्यांना समित्यांच्या सभापती पदांमध्ये प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. .Ratnagiri Politics : बंडखोर नेत्याची तडकाफडकी हकालपट्टी, युवासेनेच्या जिल्हाध्याक्षाचा राजीनामा; रत्नागिरीतील निवडणूकीचे रणांगण पेटले.करवीरमधून करवीर पंचायत समितीचे माजी सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, तर पन्हाळ्यातून भगवान पाटील किंवा डॉ. जयंत पाटील यांची नावे चर्चेत येत आहेत. या नावांमधून निवड करताना स्थानिक राजकीय संतुलन आणि गटबाजी टाळण्याची कसरत नेतृत्वाला करावी लागणार आहे..दुसरीकडे महायुतीतील घटक पक्षांमध्येही प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. भाजपचे संख्याबळ चांगले असल्याने उपाध्यक्षपद किंवा महत्त्वाच्या समित्यांवर त्यांचा दावा राहणार आहे. शिवसेना आणि जनसुराज्य यांनाही सत्तेत सहभागाची अपेक्षा आहे..मात्र, संख्याबळाच्या राजकारणात त्यांना तुलनेने कमी पदांवर समाधान मानावे लागण्याची शक्यता आहे. यड्रावकर गटाने महायुतीच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याची भूमिका जाहीर केली असली, तरी त्यांनाही किमान एका महत्त्वाच्या समितीचे नेतृत्व मिळण्याची अपेक्षा आहे. या फॉर्म्युल्यामुळे सत्तेचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. आगामी काही दिवसांत होणाऱ्या घडामोडी जिल्ह्यातील सत्तासंतुलनाची दिशा निश्चित करणार आहेत..एकत्रित लढलेल्या घटकपक्षांचे बलाबलराष्ट्रवादी - ........................................ १८भाजप - ......................................... १२राष्ट्रवादी प्रणीत आघाडी - ....................... २यड्रावकर गट ..................................... ४एकूण : ........................................... ३६बहुमताचा आकडा- ३५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.