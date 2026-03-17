Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्षांची आज निवड; कुणाला संधी? महायुती-महाविकास आघाडी आमनेसामने

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षाची निवड उद्या (ता. १७) होणार आहे. सकाळी दहा वाजता उमदेवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. त्यानंतर, दुपारी दोन नंतर जिल्हाधिकारी अमोल यडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. .त्यानंतर ३० मार्चला विविध विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड होईल. तसेच १५ एप्रिलला त्या-त्या समित्यांचे सदस्य निवडले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी महायुतीने आपले सर्व सदस्य पन्हाळा येथील एका हॉटेलवर एकत्र ठेवले आहेत. राष्ट्रवादी व भाजपचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचे उमदेवार सकाळी दहाच्या आधी जिल्हा परिषदेत येऊन अर्ज दाखल करतील. .Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष राष्ट्रवादीचा होणार; मुंबईत निर्णय; येत्या मंगळवारी होणार घोषणा.त्यांच्यासोबत सूचक व अनुमोदक असणारे सदस्य पहिल्यांदा येतील. त्यानंतर पन्हाळ्याहून उर्वरित सर्व सदस्य एका बसमधून दुपारपर्यंत जिल्हा परिषदेत येणार आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडीचे सर्व जिल्हा परिषद सदस्य उद्या (ता. १७) सकाळी आमदार सतेज पाटील यांच्या अजिंक्यतारा येथील कार्यालयात एकत्र येणार आहेत. .राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष होणार असेल आणि त्यांच्याकडून उमदेवारी अर्ज दाखल करू नये, अशी विनंती केल्यास अध्यक्ष निवड बिनविरोध होईल. विनंती झाली नाही तर कोणाचा अर्ज दाखल करायचा, हे उद्याच ठरणार आहे. .Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड १७ मार्चला; पंचायत समिती सभापती - उपसभापती निवडी दहाला होणार.अध्यक्षपदासाठी चर्चेतील नावेराष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राजकुंवर गायकवाड, शोभाताई फराकटे, शैलजा पाटील व पूजा पाटील ही नावे चर्चेत आहेत. राष्ट्रवादीकडून ऐनवेळी कोणता निर्णय घेणार याकडेही लक्ष लागले आहे..अशी होईल निवड सकाळी १० ते दुपारी १२ पर्यंत : अर्ज दाखल करणेदुपारी १२ ते १२.३० पर्यंत : अर्जाची छाननी१२.३० ते दुपारी १२.४५ पर्यंत : अर्ज माघारीची मुदतदोननंतर अध्यक्ष निवड प्रक्रियेला सुरुवात.