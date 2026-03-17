Kolhapur ZP Election : कोल्हापूर झेडपीत मुश्रीफ सांगतील तेच, अध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरला तर भाजपकडून महाडिकांच्या विश्वासू शिलेदाराची निवड

NCP Candidate Kolhapur ZP : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची कोणाला संधी द्यायची, याचा अंतिम निर्णय वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे देण्यात आला होता. यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी राष्ट्रवादीकडून जिल्हापरिषदेचे अध्यक्षपद शिल्पा शशिकांत खोत यांना देण्याचे निश्चित केले आहे तर भाजपकडून उपाध्यक्ष पदाची माळ तानाजी पाटील यांच्या गळ्यात घालण्याचे निश्चित झाले आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीसह महायुतीचे घटक पक्ष असणारे राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेनेचे ५१ जिल्हा परिषद सदस्य पन्हाळा येथील एका हॉटेलमध्ये एकत्र आले आहेत. आज जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष उपाध्यक्ष ठरणार आहे..जिल्हा परिषद अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे की भाजपकडे, याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होत्या. दोन्ही पक्षांकडून अध्यक्षपदावर दावा केला जात असल्याने पेच निर्माण झाला होता. मात्र, सदस्यसंख्या आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांचा विचार करता महानगरपालिका निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म्युल्यानुसार 'ज्यांचे सदस्य जास्त त्यांना अध्यक्षपद' हा निकष स्वीकारण्यात आला. त्यानुसार महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अध्यक्षपद देण्याचा सर्वांनुमते निर्णय झाला. बैठकीत मंत्री मुश्रीफ यांनी नूतन सदस्यांची व पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली..अध्यक्षपदासाठी विविध तालुक्यांमधून मागणी पुढे येत असल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. विशेषतः पन्हाळा, कागल, गडहिंग्लज आणि करवीर या तालुक्यांतील प्रतिनिधींनी आपल्या तालुक्याला अध्यक्षपदाची संधी मिळावी, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे अंतिम निर्णयाबाबत उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद महिला आरक्षित असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील महिला सदस्यांमध्येही चुरस निर्माण झाली होती. इच्छुक महिला सदस्यांच्या पतींकडूनही राजकीय पातळीवर जोरदार लॉबिंग सुरू असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे..कागल तालुक्यातून शोभाताई फराकटे, गडहिंग्लज तालुक्यातून शैलजा पाटील, पन्हाळा तालुक्यातून पूजा पाटील यांची नावे चर्चेत असून त्यांनी अध्यक्षपदासाठी दावा केला होता परंतु, मंत्री मुश्रीफ यांनी शिल्पा खोत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला आहे..Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्षांची आज निवड; कुणाला संधी? महायुती-महाविकास आघाडी आमनेसामने.सुयशा घाटगे यांना कोल्हापूर न सोडण्याच्या सूचनासांगली व सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपला वगळून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड केली जात आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीऐवजी भाजपचा अध्यक्ष केला जाऊ शकतो, त्यामुळे सुयशा घाटगे यांना कोल्हापूर शहर न सोडण्याच्या सूचना वरिष्ठांनी दिल्याची माहिती आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या बैठकीतही सांगली जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. यावर सांगली जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसने योग्य भूमिका घ्यावी, असा फोन भाजपच्या वरिष्ठांकडून कोल्हापुरातील राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठांना सुरू होता, अशी माहिती आहे. त्यामुळे उद्या नेमके काय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.