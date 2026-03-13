Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष राष्ट्रवादीचा होणार; मुंबईत निर्णय; येत्या मंगळवारी होणार घोषणा

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. मात्र, सर्वाधिक जागा असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला अध्यक्षपद देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती मिळत आहे..मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड येत्या मंगळवारी (ता. १७) होत आहे. त्याआधी अध्यक्षपदाबाबत अधिकृत माहिती दिली जाणार आहे. पक्षांमधील ज्यांचे नगरसेवक जास्त त्यांना महापौरपद दिले आहे. .Kolhapur Prisedant : पहिल्या अध्यक्षपदासाठी भाजप आग्रही; सव्वा वर्षाचा कालावधी, महायुतीतील सर्वच घटक पक्षांना मिळणार संधी.त्यानुसार, जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वाधिक २० सदस्य विजयी झाले आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीलाच मिळावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. .दरम्यान, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या मदतीने हे पद भाजपलाच मिळाले पाहिजे, असा आग्रह धरल्याने चुरस निर्माण झाली आहे. जनसुराज्यकडूनही आमदार विनय कोरे यांनी भाजपलाच अध्यक्षपदाची संधी मिळाली पाहिजे, असे जाहीर करत मंत्री पाटील यांना पाठिंबा दिला. .Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड १७ मार्चला; पंचायत समिती सभापती - उपसभापती निवडी दहाला होणार.त्यामुळे अध्यक्ष निवडीत अधिकच रंगत आली. काही दिवसापूर्वी मुंबईत मंत्री चंद्रकांत पाटील झालेल्या बैठकीत यावर योग्य तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासह त्या-त्या पक्षातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा निर्णय झाला होता..त्यानुसार मुंबईत झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला अध्यक्षपद देण्यावर एकमत झाल्याची माहिती आहे; मात्र याबाबत गोपनियता पाळली जात असल्याने राष्ट्रवादी आणि भाजपमधील इच्छुक सदस्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.