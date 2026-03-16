कोल्हापूर

Kolhapur ZP : जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष राष्ट्रवादीचाच; मुख्यमंत्री फडणवीसांची संमती; उपाध्यक्षपद भाजपला

NCP President, : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत सत्तेचे समीकरण अखेर स्पष्ट झाले आहे. महायुतीच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्याकडे तर उपाध्यक्षपद भाजपकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
kolhapur zp president,vice president

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिकेत ज्याच्या जागा जास्त त्याचा महापौर हेच सूत्र जिल्हा परिषदेमध्ये लागू होणार आहे. त्यामुळे नव्या सभागृहातील पहिले अध्यक्षपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्याकडे जाईल; तर उपाध्यक्षपद भाजपला दिले जाणार आहे.

Related Stories

No stories found.