Kolhapur ZP : जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष राष्ट्रवादीचाच; मुख्यमंत्री फडणवीसांची संमती; उपाध्यक्षपद भाजपला

कोल्हापूर : महापालिकेत ज्याच्या जागा जास्त त्याचा महापौर हेच सूत्र जिल्हा परिषदेमध्ये लागू होणार आहे. त्यामुळे नव्या सभागृहातील पहिले अध्यक्षपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्याकडे जाईल; तर उपाध्यक्षपद भाजपला दिले जाणार आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला. आज आवाडे-यड्रावकर लग्नसोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस कोल्हापूरला आले होते, त्यावेळी ही बैठक झाली..Kolhapur Prisedant : पहिल्या अध्यक्षपदासाठी भाजप आग्रही; सव्वा वर्षाचा कालावधी, महायुतीतील सर्वच घटक पक्षांना मिळणार संधी.तसेच विमानतळावर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीमध्ये महायुतीच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये अन्य पदांचे वाटपही निश्चित करण्यात आले. महायुतीच्या सूत्रांप्रमाणे, जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना सव्वा वर्षाचा कालावधी असेल; तर सभापतिपदासाठी एक वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. .त्यानुसार पाच वर्षांत ४ अध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष; तर २० सभापती होणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ६८ पैकी ५१ जागा महायुतीला मिळाल्या आहेत. त्यामध्ये राष्ट्रवादी २०, भाजप १२, शिवसेना ९, शाहू आघाडी ४, जनसुराज्य ५ आणि १ अपक्ष महायुतीकडे आहे. .Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष राष्ट्रवादीचा होणार; मुंबईत निर्णय; येत्या मंगळवारी होणार घोषणा.मंगळवारी (ता. १७) जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या नेत्यांची आज कोल्हापूर विमानतळावर बैठक झाली. उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार विनय कोरे, अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, राजेश क्षीरसागर, प्रा. जयंत पाटील, जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष समीत कदम आणि माजी आमदार सुजित मिणचेकर बैठकीला उपस्थित होते. .या बैठकीत जिल्हा परिषदेतील सत्ता वाटपावर चर्चा झाली. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद सव्वा वर्ष तर सभापतिपद एक वर्षासाठी देण्याबद्दल नेत्यांमध्ये एकमत झाले. बांधकाम आणि आरोग्य, अर्थ आणि शिक्षण, समाजकल्याण तसेच महिला बालकल्याण या सभापतिपदांसाठी एका सदस्याला एक वर्ष संधी दिली जाईल. म्हणजेच ५ वर्षांत २० सभापती होतील. एकूणच महायुतीच्या ५१ सदस्यांपैकी २८ सदस्यांना ५ वर्षांत पदे मिळणार आहेत. उपाध्यक्षांकडे कृषी आणि पशुसंवर्धन समिती राहील. एकूणच महायुतीने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष आणि सभापतिपद वाटपाचे सूत्र निश्चित केले आहे..अध्यक्षपदी पूजा पाटील शक्यजिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पूजा पाटील यांचे नाव आघाडीवर आहे. यवलूज जिल्हा परिषद मतदारसंघातून त्या निवडून आल्या आहेत. त्या करवीर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये येत असल्याने राष्ट्रवादीला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने त्यांना अध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळेल, असे सांगितले जाते. याशिवाय गिजवणे मतदारसंघातील शैलजा पाटील आणि बोरवडे मतदारसंघातील शोभा फराकटे यांचेही नाव अध्यक्षपदासाठी चर्चेत आहे..कोल्हापूर-हुपरी प्रवासात घडामोडीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे रविवारी संध्याकाळी विमानतळावर आगमन झाले. त्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकाच वाहनातून हुपरीला आवाडे-यड्रावकर लग्न सोहळ्यासाठी निघाले. या प्रवासातच या तिघांची जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांना देण्याचे निश्चित करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयाला संमती दिली.