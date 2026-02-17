Hasan Mushrif vs Chandrakant Patil : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील यांच्यात अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच

Kolhapur political news : ‘महानगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषदेमध्येही सव्वा-सव्वा वर्षांचे अध्यक्ष करणार आहोत. त्यामुळे पाच वर्षांत चार अध्यक्ष होतील. भाजप व जनसुराज्य शक्ती पक्ष हे दोन शरीर आणि एक आत्मा आहेत. त्यामुळे आमच्याकडे १८ ची आकडेवारी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २० व आमच्या १८ मध्ये फार फरक नाही. त्यामुळे पहिला अध्यक्ष भाजपचा होऊ द्या, असे सांगितले आहे. आता फक्त एका वाक्याचा निर्णय शिल्लक आहे’, असे सूचक वक्तव्य उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले..महापौरांच्या कार्यालय प्रवेशानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मंत्री पाटील म्हणाले, ‘जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष भाजपचा व्हावा, असा आमचा आग्रह आहे. मंत्री हसन मुश्रीफांचे, आमच्याकडे २० सदस्य आहेत, तुमचा अध्यक्ष कसा, असे म्हणणे आहे. भाजप-जनसुराज्य शक्ती पक्ष हे दोन शरीर आणि एक आत्मा आहे. त्यामुळे आमच्या दोघांच्या सदस्यांची बेरीज १८ होते. १८ आणि २० मध्ये फार फरक रहात नाही. त्यामुळे पहिला अध्यक्ष भाजपचा होऊ द्या. त्यावर एका वाक्याचा निर्णय होणे बाकी आहे. सांगलीचे थोडे अवघड आहे. ते सोडवण्यासाठी जात आहे.’.स्वीकृतच्या सर्व इच्छुकांना पाच वर्षांत संधीमहापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांच्या नेमणुकीबाबत बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले, ‘सगळ्याच महानगरपालिकांत स्वीकृत नगरसेवकांबद्दल मोठी चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अशा साऱ्यांना संधी देण्यासाठी सव्वा वर्षाचा कार्यकाल निश्चित केला आहे..Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांत १२ स्वीकृत नगरसेवक; कोल्हापूर महापालिकेत भाजपची नवी राजकीय रणनीती.त्याप्रमाणे भाजपच्या वाट्याला येणाऱ्या तीन पदांवर पाच वर्षांत १२ जणांना संधी दिली जाणार आहे. त्यातून सर्वांना पाच वर्षांत एकदा तरी स्वीकृतची संधी मिळेल. तसेच छोट्या-छोट्या समाजालाही संधी देण्याच्या प्रयत्नांचा प्रयोग मुख्यमंत्र्यांना आवडला आहे. अशा समाजानांही संधी मिळेल. या स्वीकृत सदस्यांचा विकासाशी संबंध येत नाही. त्यामुळे त्यात पदाच्या खांडोळीचा विषय नाही. ते फक्त मार्गदर्शन, सल्ला देतील.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.