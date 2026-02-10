Kolhapur ZP President : शोभा फराकटे अध्यक्षपदाच्या प्रमुख दावेदार; आणखी चार नावे ही शर्यतीत

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या नव्या सभागृहातील अध्यक्षपद पहिल्या अडीच वर्षांसाठी खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने चिन्हावर १८, तर आघाडीसोबत दोन अशा २० जागांवर विजय मिळविल्याने त्यांच्याकडेच पहिले अध्यक्षपद जाईल. राष्ट्रवादीकडून बोरवडे गटातील शोभा फराकटे व गिजवणे गटातील शैलेजा पाटील अध्यक्षपदाच्या प्रमुख दावेदार समजल्या जातात..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खुल्या महिला प्रवर्गातून शिल्पा खोत (सेनापती कापशी), विद्या पाटील (कुदनूर), पूजा पाटील (यवलूज) व अमृता डोंगळे (कसबा तारळे) आदीही विजयी झाल्या आहेत. पहिल्या अडीच वर्षांत दहा महिन्यांचा अध्यक्ष करायचा झाल्यास या महिला सदस्यांनाही भविष्यात संधी मिळू शकते..Kolhapur ZP Election Result : जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचा झेंडा; महायुती येणार सत्तेत, काँग्रेसही १५ जागा जिंकत ठरला भारी.वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ हेच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा असल्याने अध्यक्षपदावर कोणाला संधी द्यायची, हा निर्णय सर्वस्वी त्यांचा असेल. सर्वाधिक जागा त्यांच्या पक्षाने जिंकल्याने आणि भविष्यातील ‘गोकुळ’सह जिल्हा बँकेचे राजकारण पाहता भाजप असो किंवा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या शिवसेना शिंदे पक्षाचे नेते त्यांच्या शब्दापुढे जाणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे काहीही झाले तर पहिला अध्यक्ष राष्ट्रवादीचाच होईल, तशी घोषणाही मंत्री मुश्रीफ यांनी यापूर्वी केली आहे..राष्ट्रवादीकडून सर्वप्रथम बोरवडे गटातील शोभा फराकटे यांना संधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यांचे पती (कै.) गणपतराव व मंत्री मुश्रीफ यांचे अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांचे पुत्र मनोज मावळत्या सभागृहात सदस्य होते आणि ‘बिद्री’त त्यांना वडिलांच्या जागी उपाध्यक्ष केले आहे. .Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .कै. गणपतराव यांच्या अकाली निधानंतर मुश्रीफ यांना अश्रू अनावर झाले होते. त्यात त्यांच्याच पक्षाच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष शीतल फराकटे यांनी ऐनवेळी पक्षांतर करून या गटातून शोभा फराकटे यांच्याविरोधात निवडणूक लढविली होती. ही सगळी पार्श्वभूमी पाहता आणि कागलला आयती संधी मिळत असल्याने शोभा फराकटे यांच्याच गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडेल, अशी स्थिती आहे..गडहिंग्लज तालुक्यात राष्ट्रवादीला चांगले यश मिळाले आहे. भविष्यातील पक्षाचा या तालुक्यातील विस्तार लक्षात घेता गिजवणे गटातून विजयी झालेल्या शैलेजा पाटील यांनाही संधी मिळू शकते. सौ. शैलेजा यांनी यापूर्वी सदस्य म्हणून काम केल्याचा अनुभव आहे; पण त्याचवेळी त्यांचे पती सतीश यांना यापूर्वी उपाध्यक्षपदावर संधी दिली आहे. .त्यामुळे लगेच त्यांच्याच कुटुंबात पद देऊन अन्य सदस्यांची नाराजी ओढवून घेण्याचे धाडस मंत्री मुश्रीफ करणार नाहीत. पण, या पदाचा कार्यकाल कमी केल्यास सौ. शैलेजाही अध्यक्ष होऊ शकतात..कापशीतून विजयी झालेल्या शिल्पा खोत यांची ही दुसरी टर्म आहे. या अनुभवाच्या जोरावर आणि त्याही कागलमधील असल्याने त्यांनाही संधी शक्य आहे. चंदगड दुर्गम भाग आहे. पद वाटपात या तालुक्यावर सर्वच पक्षांकडून अन्याय झाला आहे. यापूर्वी पुष्पमाला जाधव सोडल्यास या तालुक्यालाही अध्यक्षपद मिळालेले नाही. या बाबींचा विचार झाल्यास कुदनूर गटातून सलग दुसऱ्यांदा विजयी झालेल्या विद्या पाटील यांचाही विचार होऊ शकतो..डोंगळे, गायकवाडही स्पर्धेत‘गोकुळ’च्या बंडात महत्त्वाची भूमिका बजावून सत्तांतर करण्यास कारण ठरलेले अरुण डोंगळे यांची कन्या अमृता हिच्यासाठी डोंगळे यांच्याकडून फिल्डिंग लागण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी जिल्हा बँकेच्या राजकारणाचा विचार करता मानसिंगराव गायकवाड यांच्याकडून स्नूषा राजकुंवर यांच्यासाठी प्रयत्न होतील; पण त्या ओबीसी महिला प्रवर्गातून विजयी झाल्या आहेत. ही त्यांच्या समोरची अडचण असेल..उपाध्यक्षपद भाजपलाजिल्हा परिषदेत महायुती म्हणूनच भाजपसह राष्ट्रवादी अजित पवार व शिवसेना शिंदे पक्ष एकत्र येणार आहेत. राष्ट्रवादीपाठोपाठ सर्वाधिक दहा जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. त्यामुळे उपाध्यक्ष पद भाजपलाच द्यावे लागेल. कोल्हापूर दक्षिणमधील महाडिक गटाची ताकद वाढविण्यासाठी ‘राजाराम’चे संचालक तानाजी पाटील किंवा विनिता भोगम यांना महाडिक गटाकडून बळ दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यातही तानाजी पाटील प्रमुख दावेदार असतील. कागलला अध्यक्षपद दिले, तर दुसरे पद मिळण्याची शक्यता नसल्याने सुयशा घाटगे, शिवानी भोसले यांना संधी मिळणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.