Political War : रणसंग्राम! मिनीविधानसभेचे आरक्षण ठरले, इच्छुकांच्या जोडण्या सुरू; अनेकांकडून स्टेट्स वॉर

ठळक मुद्दे (Highlights):जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीनंतर अनेक इच्छुक निराश; काहींनी पत्नींना उमेदवार करण्याची तयारी सुरू.करवीर व हातकणंगले तालुक्यांतील गटांत मोठी स्पर्धा; खुले गट महिला प्रवर्गात गेल्याने समीकरणे बदलली.निवडणूक १५ ते २० डिसेंबरदरम्यान होण्याची शक्यता; नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कार्यक्रम जाहीर होणार..Kolhapur ZP : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीच्या गणांवरील आरक्षण आज निश्चित झाल्यानंतर इच्छुकांकडून जोडण्याही सुरू झाल्या. या आरक्षणामुळे कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवायचीच, असा चंग बांधलेल्या अनेकांचे मनसुबे त्यांच्या पसंतीचे आरक्षण न पडल्याने धुळीला मिळाले, तर अपेक्षित आरक्षण पडलेल्या इच्छुकांनी सोशल मीडियावर लढण्याची सलामीही दिली. .जिल्हा परिषदेच्या ६८ गट व पंचायत समितीच्या १३६ गणांवरील आरक्षण आज सोडत पद्धतीने निश्चित केले. ही निवडणूक पहिली समजून ही आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याने सोडत काढताना रोटेशन पद्धतीचा वापर केला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांशी गट व गणांवर गेल्यावेळी पडलेले आरक्षण पुन्हा पडले आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयानेच रोटेशन पद्धत न वापरता राज्य निवडणूक आयोगाने १ ऑक्टोबरला काढलेल्या नव्या नियमांनुसारच आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले होते, त्यानुसार ही सोडत काढण्यात आली..मिनी विधानसभा अशी ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेत जाण्यासाठी दिग्गजांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. एकूण ६८ पैकी करवीर व हातकणंगलेत सर्वाधिक अनुक्रमे १२ व ११ गट असे २३ गट आहेत. त्यामुळे या दोन तालुक्यांत इच्छुकांची मोठी मांदियाळी होती. त्यातही खुले आरक्षण पडेल, या आशेवर अनेक जण होते; पण प्रत्यक्ष आरक्षणात अशा इच्छुकांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.ज्या ठिकाणी खुल्याऐवजी खुल्या किंवा ओबीसी महिला प्रवर्गाचे आरक्षण पडले आहे, त्या ठिकाणी अशा इच्छुकांनी सौभाग्यवतींना उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. सोशल मीडियावर तशी पोस्ट टाकून अशा इच्छुकांनी नेत्यांसह पत्नीचा फोटो टाकून सलामी देत कोणत्याही परिस्थितीत लढणारच, असा इशारा दिला आहे. जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असाच सामना होण्याची शक्यता आहे..पंचायत समितीत मात्र स्थानिक आघाड्यांना महत्त्व असणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांना आता पहिल्या टप्प्यात उमेदवारी मिळविणे हेचे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यात अर्थिक ताकद, जनसंपर्क, गटातील सामाजिक कार्य या निकषांवर उमेदवारी द्यायची ठरल्यास त्यात सामान्य कार्यकर्त्याला किती स्थान असेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे.नेत्यांकडून अंदाज घ्यायला सुरुवातगट, गणांवरील आरक्षण सोडतीनंतर त्या त्या प्रवर्गातील इच्छुकांचा अंदाज घेण्याचे काम नेत्यांकडून सुरू झाले आहे. इच्छुकांची अर्थिक ताकद, त्याचा जनसंपर्क, पक्षाशी असलेली बांधिलकी यावर भर दिला जाण्याची शक्यता असली तरी काही ठिकाणी आपल्या जवळचा कोण? हाही निकष उमेदवारी देताना नेत्यांकडून पाहिला जाणार आहे. त्यातून निर्माण होणारी नाराजी आणि त्यानंतर होणारी बंडखोरी टाळण्याचाही प्रयत्न नेत्यांना करावा लागणार आहे. आपल्या पक्षाचा प्रबळ दावेदार दुसरीकडे जाऊ नये, याचीही खबरदारी नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे..Kolhapur Politics : पंचायत समिती आरक्षण सोडतीवेळी प्रशासनाची चूक, माजी जिल्हा परिषद सदस्याचा बीपी झाला लो अन्....१५ किंवा २० डिसेंबरला मतदानगट, गणांवरील आरक्षण निश्चितीनंतर आता नेत्यांसह इच्छुकांना प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तारखांची प्रतीक्षा आहे. आरक्षणावरील हरकती व त्यावरील सुनावणीचा कालावधी गृहित धरता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी १५ ते २० डिसेंबर या दरम्यान मतदान होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीचा संभाव्य कार्यक्रमही राज्य निवडणूक आयोगाने तयार केला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची आरक्षण सोडत कधी काढली गेली?उ: आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही सोडत सोडत पद्धतीने काढण्यात आली.प्र.२: एकूण किती गट आणि गणांवर आरक्षण निश्चित झाले?उ: जिल्हा परिषदेत ६८ गट आणि पंचायत समितीत १३६ गणांवरील आरक्षण निश्चित झाले.प्र.३: रोटेशन पद्धत का वापरली गेली नाही?उ: सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या नियमानुसार पहिली निवडणूक असल्याने रोटेशन पद्धत न वापरण्याचे आदेश दिले होते..