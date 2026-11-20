Kolhapur Zilla Parishad party wise seat distribution : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत सहा स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्याचे निश्चित झाले आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला दोन जागा; तर काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (शिंदे गट) आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाला प्रत्येकी एक सदस्य स्वीकृत करता येणार आहे..जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ६८ आहे. दहा टक्क्यांप्रमाणे ज्या-त्या विजयी उमदेवारानुसार एकूण स्वीकृत सदस्य संख्या काढली आहे. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे २० सदस्य आहेत, त्यांचे २ स्वीकृत सदस्य घेता येणार आहेत..याशिवाय काँग्रेसचे १४, भाजप १२ यांचा दहा टक्क्यांप्रमाणे पूर्णांक एकहून अधिक असल्यामुळे त्यांना एक सदस्य घेता येणार आहे. तसेच शिवसेना शिंदे गट ९, तर जनसुराज्य शक्तीचे ६ सदस्य आहेत..Kolhapur Cooperative Elections : सहकार क्षेत्रासाठी मोठी बातमी! दुष्काळामुळे स्थगित केलेल्या तब्बल 900 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; शासनाचे नवे शुद्धिपत्रक जारी.१० टक्क्यांप्रमाणे त्यांचा पूर्णांक ०.९० व ०.६० टक्के होतो, म्हणजे ०.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांनाही १ सदस्य घेता येणार आहे. राजर्षी शाहू विकास आघाडीचे ४ सदस्य असून, त्यांचा पूर्णांक ०.४० होतो. त्यामुळे त्यांना एकही स्वीकृत सदस्य घेता येणार नाहीत. याचप्रमाणे शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, शिव शाहू विकास आघाडी आणि स्वाभिमानी पक्षाचा प्रत्येकी १ सदस्य आहे. त्यामुळे त्यांनाही जागा दिलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.