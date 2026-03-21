Kolhapur : जिल्हा परिषद विषय समिती फॉर्म्युला ठरला; शिवसेनेला बांधकाम- आरोग्य, तर जनसुराज्यला शिक्षण-अर्थ

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद कोल्हापूरच्या विषय समित्यांवरील सभापतिपदांच्या वाटपाबाबत महायुतीत महत्त्वाचा फॉर्म्युला आज निश्चित करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसला महिला व बालकल्याण सभापती, शिवसेना शिंदे गटाला बांधकाम आणि आरोग्य सभापती, जनसुराज्य शिक्षण आणि अर्थ सभापती, राजर्षी शाहू आघाडीला समाज कल्याण सभापतिपद देण्याचा फॉर्म्युला ठरविला आहे. येथील शासकीय विश्रामगृहात महायुतीच्या प्रमुख नेते आणि मंत्र्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सोमवारी (ता. ३०) होणाऱ्या सभापतींच्या निवडी एक वर्षासाठी असणार आहेत..विशेषतः बांधकाम आणि आरोग्य समितीच्या सभापतिपदासाठी मोठी चुरस पाहायला मिळाली. या समित्यांकडे मोठा निधी आणि महत्त्वाच्या योजना असल्यामुळे अनेक इच्छुकांनी या पदांसाठी जोरदार प्रयत्न केले. मात्र, सर्व घटक पक्षांना संधी देण्यासाठी रोटेशनचा फॉर्म्युला कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..दरम्यान, या फॉर्म्युल्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले असले तरी काही मुद्द्यांवर आणखी चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. काही नेत्यांनी अद्यापही नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सभापतिपद मिळविण्यासाठी अंतर्गत राजकारण आणखी रंगण्याची चिन्हे आहेत..जिल्हा परिषद विषय समित्यांच्या सभापतिपदाच्या वाटपातून महायुतीने समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, या पदांवर नेमक्या कोणत्या सदस्यांची वर्णी लागणार, याकडे लक्ष लागले आहे. .यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार विनय कोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल आवाडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, माजी आमदार प्रकाश आवाडे तसेच गोकुळच्या संचालिका शौमिका महाडिक उपस्थित होते..घटक पक्षातील नेत्यांकडूनही पदासाठी आग्रहजिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपद मिळावे, अशी अनेकांची इच्छा आहे. राष्ट्रवादी आणि भाजपमधील इच्छुकांना सव्वा वर्षानंतर ही दोन महत्त्वाची पदे मिळणार आहेत. तर ज्यांना विषय समित्यांवर सभापती व्हायचे आहे, त्यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. .बांधकाम व आरोग्य सभापती मिळावे, अशी प्रत्येक घटक पक्षातील इच्छुक सदस्यांची अपेक्षा होती. या दोन्ही खात्यांकडून निधी वाटपाच्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत लोकांपर्यंत काम करता येते, तसेच आपला संपर्क वाढविता येतो, यासाठी घटक पक्षातील नेत्यांकडूनही या पदासाठी आग्रह धरल्याची माहिती आहे.