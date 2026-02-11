Kolhapur ZP Elections : काँग्रेस दुसऱ्या स्थानी, भाजप तिसऱ्यावर घसरला; जिल्हा परिषद निकालांनी बदलले राजकीय गणित!

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकलेला राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाने ‘स्ट्राईक रेट’मध्येही पहिला क्रमांक मिळवला आहे. सत्तेपासून दूर राहिलेला काँग्रेस दुसऱ्या स्थानी असून, क्रमांकावर तर सर्वाधिक ४१ जागा लढविलेला भाजप तिसऱ्या स्थानावर राहिला आहे. कमी जागा लढवून जादा जास्त जागा मिळवलेला ‘जनसुराज्य’नेही चांगला स्ट्राईक रेट राखला आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुरुवातीला ४१ उमेदवारांची घोषणा केली. प्रत्यक्षात ३५ उमेदवारांना पक्षाचे फॉर्म दिले. त्यात आजरा तालुक्यातून विजयी झालेले दोन्हीही उमेदवार राष्ट्रवादीच्या ‘घड्याळ’ चिन्हावर विजयी झाले आहेत. अन्य तालुक्यांतील १८ व हे दोन अशा २० जागांवर राष्ट्रवादी विजयी झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठोपाठ काँग्रेसनेही आपला ‘स्ट्राईक रेट’ चांगला राखला आहे. काँग्रेसने ३४ जागा लढवल्या आणि १५ जागांवर विजय मिळवला..Kolhapur Panchayat Samiti : करवीरसह चंदगड, पन्हाळा, शिरोळमध्ये सत्तांतर ; राधानगरीत काँग्रेस, शाहूवाडीत सत्तेचा पेच .महायुतीत राज्यात आणि केंद्रात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपने तब्बल ४१ उमेदवार चिन्हावर उभे केले होते. राधानगरी, गडहिंग्लज, कोल्हापूर दक्षिण व चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील सर्व जागा भाजपने लढवल्या. अन्य तालुक्यांत कमी-अधिक प्रमाणात पक्षाचे उमेदवार रिंगणात होते. यापैकी केवळ १२ जागांवर भाजपने विजय मिळवला..त्यापाठोपाठ शिवसेनेने पक्षातर्फे ३३ तर आघाडीत सहा अशा एकूण ३९ जागा लढवल्या; पण त्यांना अवघ्या नऊ जागांवरच विजय मिळवता आला. त्यामुळे शिवसेनेचे आमदार जास्त असूनही ‘स्ट्राईक रेट’मध्ये मात्र ते शेवटच्या स्थानी आहेत. शिवसेनेच्या तुलनेत ‘जनसुराज्य’ चा ‘स्ट्राईक रेट’ चांगला आहे. ‘जनसुराज्य’ने १५ जागा लढवल्या. पैकी पाच जागांवर विजय मिळवला. शाहूवाडी, पन्हाळ्यात ‘जनसुराज्य’चे गड ढासळले असले तरी त्यांचा ‘स्ट्राईक रेट’ चांगला राहिला..Kolhapur Muncipal Election : काँग्रेसची मते वाढली, भाजपचा हिट रेशो वाढला; महापालिकेचं राजकीय गणित उघड.यड्रावकर आघाडी नेमकी कोणाचीशिरोळ तालुक्यातील आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने चार जागा जिंकल्या आहेत. या चार जागा आपल्या आघाडीतील असल्याचा दावा शिवसेनेसह राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाकडून केला जात आहे. त्यामुळे ही आघाडी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पदाधिकारी निवडीत या आघाडीचे सदस्य कोणासोबत रहाणार त्यावेळीच यासंदर्भातील स्पष्टता होईल. .पक्षनिहाय स्ट्राईक रेट असापक्षाचे नाव लढल्या जिंकल्या टक्केवारीराष्ट्रवादी काँग्रेस ३५ २० ५७काँग्रेस ३४ १५ ४४भाजप ४१ १२ २९.६२जनसुराज्य १५ ५ ३३शिवसेना (शिंदे) पक्ष ३३ ९ २७. ११.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.