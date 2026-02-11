कोल्हापूर

Kolhapur ZP : करवीर ते चंदगडपर्यंत राष्ट्रवादीची लाट; शिरोळमध्ये भाजपला धक्का, हातकणंगलेत काँग्रेसची मुसंडी

20 Seats Victory : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत यंदा राजकीय समीकरणांना मोठा कलाटणी मिळाला आहे. करवीर, गडहिंग्लज, चंदगड आणि आजरा तालुक्यांनी राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाला स्पष्ट बळ दिले, तर शिरोळमध्ये भाजपला धक्का बसला.
leading party

leading party

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या निकालात सर्वाधिक २० जागा जिंकून महायुतीत एक नंबरचा पक्ष ठरलेल्या राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाला चंदगड, गडहिंग्लज व आजरा तालुक्यांने तारले. या तिन्हीही तालुक्यांत दोन्ही राष्ट्रवादीची आघाडी असली, तरी राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचा वरचष्मा राहिला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
Congress
NCP
political
ZP
victory
political parties
jilha parishad election news
Jilha Parishad
political struggle
Political Accountability
Political satire

Related Stories

No stories found.