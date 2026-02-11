Kolhapur ZP : करवीर ते चंदगडपर्यंत राष्ट्रवादीची लाट; शिरोळमध्ये भाजपला धक्का, हातकणंगलेत काँग्रेसची मुसंडी

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या निकालात सर्वाधिक २० जागा जिंकून महायुतीत एक नंबरचा पक्ष ठरलेल्या राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाला चंदगड, गडहिंग्लज व आजरा तालुक्यांने तारले. या तिन्हीही तालुक्यांत दोन्ही राष्ट्रवादीची आघाडी असली, तरी राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचा वरचष्मा राहिला. .तीन तालुक्यांत मिळून राष्ट्रवादीला एकूण २० जागांपैकी तब्बल ९ जागा मिळाल्या आहेत. त्याखालोखाल करवीर व बालेकिल्ला असलेल्या कागल या पक्षाला अनुक्रमे तीन व दोन जागा मिळाल्या आहेत..Dhule Municipal Election : धुळ्यात पुन्हा 'कमळ' फुलले! ५० जागांसह भाजपची महापालिकेवर एकहाती सत्ता.दरम्यान, गेल्या निवडणुकीत शिरोळमध्ये तीन जागा मिळालेल्या भाजपला यावेळी एकच जागा मिळाली. त्याचवेळी गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा आमदार असूनही एकाही जागेवर विजय न मिळविलेल्या काँग्रेसने हातकणंगलेत तेही ‘जनसुराज्य’च्या बालेकिल्ल्यात तीन जागा जिंकून जोरदार मुसंडी मारली आहे. राधानगरीतही तीन जागा जिंकून हा तालुका लोकसभेप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतही काँग्रेसच्या मागे असल्याचे सिध्द झाले. .जिल्हा परिषदेच्या ६८ जागांचा निकाल काल (ता. ९) लागला. त्यातील तालुकानिहाय आकडेवारीवर नजर टाकली, तर काही ठराविक तालुक्यांपुरती मर्यादित असलेली राष्ट्रवादीची ताकद करवीर, पन्हाळा तालुक्यांत वाढल्याचे दिसून आले. .Amravati Election Result 2026 : रवी राणांच्या पक्षाची मुसंडी; भाजपला २० जागांचे नुकसान, रात्री उशीरा चित्र स्पष्ट; कुणाला किती जागा?.काँग्रेसने करवीरमध्ये गेल्यावेळी पाच जागा जिंकल्या होत्या, यावेळीही तेवढ्याच जागा जिंकल्या; पण या तालुक्यातील कोल्हापूर दक्षिणमधील सहापैकी काँग्रेसला तीनच जागा मिळाल्या. उर्वरित दोन जागा ह्या करवीर विधानसभा मतदारसंघात जिंकल्या..आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्या ‘जनसुराज्य’ने १५ जागा लढविल्या; पण त्यांना पाचच जागा मिळाल्या. शाहूवाडीत गेल्यावेळच्या तुलनेत त्यांची एक जागा वाढली, त्याचवेळी गडहिंग्लजमध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा खाते खोलले. .पन्हाळ्यात मात्र गेल्यावेळी तीन जागा होत्या, यावेळी एकाच जागेवर विजय मिळविला. शिवसेनेला भुदरगडमध्ये चार जागा मिळाल्या; पण त्यांचा आमदार असलेल्या करवीर, पन्हाळा व राधानगरीत केवळ एकच जागा मिळाली. हातकणंगलेत सेनेला गेल्यावेळी एकच जागा मिळाली होती, यावेळी तीन जागा जिंकून पक्षाने वर्चस्व सिद्ध केले..भाजपला गेल्यावेळीप्रमाणे करवीरमध्ये तीनच जागा होत्या; पण कागलमध्ये शून्य असलेल्या भाजपला तीन जागा मिळाल्या. हातगणंगलेत गेल्यावेळी पाच जागा होत्या, यावेळी चारच जागा मिळाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.