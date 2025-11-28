Kolhapur Politics : गावोगावी ‘सुख-दु:ख’ हजेरीचा धडाका; जिल्हापरिषद निवडणुकीत इच्छुकांचे अचानक वाढलेले गावभेटीचे राजकारण!

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची निवडणूक जवळ येत असताना गावागावांत राजकीय, सामाजिक साखरपेरणी सुरू झाली आहे. सामान्य लोकांचे दैनंदिन सुख-दु:ख, सण-वार, मयत, वाढदिवस, तेरवी, यात्रा या सर्व कार्यक्रमांनी अचानकपणे राजकीय रंग धारण केला आहे. .गेली दोन-तीन वर्षे ज्यांनी कधी शेजाऱ्यांच्या घरात पाऊल टाकले नाही, अशा अनेक इच्छुक उमेदवारांनी आता मतदारसंघातील प्रत्येक वाडी-वासाहतीत हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. कुणाचे लग्न असो, कुणाचा वाढदिवस, कुणाच्या घरी निधन अथवा रक्षाविसर्जन प्रत्येक ठिकाणी नेते किंवा त्यांचे अनुयायी उपस्थित राहून मतदारांची मनधरणी किंवा मतदारांच्या चर्चेत, नजरेत राहत आहेत.- सुनील पाटील, कोल्हापूर.Kolhapur Politics : गावोगावचे रस्ते-पाणी-शाळांचे खरे प्रश्न गायब; जिल्हा परिषद निवडणुकीत ‘राज्य-देश पातळीचा प्रचार’च का ठरतोय केंद्रस्थानी?.निवडणूक आली की, राजकारण्यांचा सामान्यांशी संपर्क वाढतो, हे जुनेच समीकरण आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत हा ट्रेंड अधिक ठळक जाणवत आहे. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील सत्तेतून पुढील राजकारणाचा पाया घातला जातो. .निधी, विकासकामे, टेंडर, आणि स्थानिक शासनावरचे नियंत्रण हे सर्व ठरवणाऱ्या या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी राजकीय नेत्यांसाठी प्रत्येक मत महत्त्वाचे ठरत आहे. यामुळेच पूर्वी राजकीय वर्तुळात नसलेल्या, गावातील घराघरांतील नातेसंबंधात क्वचितच उपस्थित असलेल्या इच्छुकांची अचानक गावातील प्रत्येक कार्यक्रमात उपस्थिती लक्षणीय ठरू लागली आहे. .Kolhapur election: ऐन थंडीत राजकीय तापमान चढले! इच्छुकांकडून आश्वासनांचा पाऊस, मतदार मात्र विचारतायत ‘काम कुठे?’.लोकसभा किंवा विधानसभेइतका हा मंच मोठा नसला तरी गावकुसाच्या राजकारणात सामाजिक उपस्थिती हे एक प्रभावी राजकीय हत्यार बनले आहे. या ‘सुख-दु:ख हजेरी’ मागे एक राजकीय मानसशास्त्र काम करताना दिसत आहे. लोकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणारे नेते पसंत पडतात. गावात पाय रोवण्यासाठी ही पद्धत प्रभावी ठरते. .अनेकजण आपल्या उपस्थितीचा फोटो, व्हिडिओ, सोशल मीडियावर पोस्ट करून त्यातून सामाजिक बांधिलकी दाखवण्याचा आभास निर्माण करताना दिसत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राजकीय पकड मिळवण्यासाठी हा नवीन; पण प्रभावी मार्ग अवलंबला जात आहे. .पूर्वी सामाजिक कार्यात फक्त ठरावीक नेते जात, तेही समाजाशी नैसर्गिकरीत्या जोडलेले असलेले. मात्र, प्रत्यक्ष उपस्थिती हीच सर्वात मोठी गुंतवणूक झाली आहे. याचा पुरेपूर फायदा घेण्यात कोणताही इच्छुक उमदेवार कमी पडत नाही. .वाढदिवसासारख्या कार्यक्रमात दोन मिनिटे का असेना हजेरी लावणे, छोटा-मोठा पुष्पगुच्छ देणे, लोकांच्या सोबत चहा टपरीवर चहा घेणे हा प्रचाराचा ट्रेंड सर्वच ठिकाणी सुरू आहे. हे सर्व प्रत्यक्षात मतांसाठीचे बीज पेरण्याचे राजकीय तंत्र अवलंबले जात आहे..तळागाळातील राजकारणाचे इव्हेंट मॅनेजमेंट सुरू आहे. लग्न समारंभात नवरा-नवरीसोबत सेल्फी सर्रास सुरू आहे. हे चित्र निवडणुकीपूर्वी अधिक तीव्र झाले आहे. प्रत्येक इच्छुकाचे टीम व्यवस्थापन, उपस्थित राहण्याचे कॅलेंडर, कोणत्या वाडीची लोकसंख्या किती, कोणाला कोण भेटायचे, कुणाच्या घरात तिसरा दिवस, कुणाच्या घरी बारावे हे सारे डेटा-आधारित झाले आहे.\r .पक्षांमध्ये आंतरिक स्पर्धा जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षाचे अधिकृत उमेदवार ठरण्यापूर्वीच ही गावातील इच्छुक उमेदवार सार्वजनिक कार्यक्रमात हजेरी लावताना दिसत आहेत. यातून पक्षांमध्ये आंतरिक स्पर्धा वाढली जात आहे. .कोण जास्त लोकांमध्ये जातोय? कोणाला जास्त समर्थन मिळतंय? कोणत्या इच्छुकाची ‘ग्राउंडिंग’ मजबूत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे पक्षनेतृत्व या उपस्थितीवरून शोधत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.