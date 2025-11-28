कोल्हापूर

Kolhapur Politics : गावोगावी ‘सुख-दु:ख’ हजेरीचा धडाका; जिल्हापरिषद निवडणुकीत इच्छुकांचे अचानक वाढलेले गावभेटीचे राजकारण!

Growing Political Trend : जिल्हा परिषदेची निवडणूक जवळ येत असताना गावागावांत राजकीय, सामाजिक साखरपेरणी सुरू झाली आहे. सामान्य लोकांचे दैनंदिन सुख-दु:ख, सण-वार, मयत, वाढदिवस, तेरवी, यात्रा या सर्व कार्यक्रमांनी अचानकपणे राजकीय रंग धारण केला आहे.
