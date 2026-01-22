Kolhapur ZP : कोल्हापूर जि.प. निवडणुकीत बंडखोरीचा भडका! भाजप-काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मोठे पक्षांत

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी सर्वच पक्षांतून बंडखोरी उफाळून आली. अचानक नाकारलेल्या उमेदवारीमुळे दिग्गजांनी आपल्या पक्षाची साथ सोडत अन्य पक्षांचा पर्याय स्वीकारला. यामध्ये भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे..दरम्यान, भाजपकडून उमदेवारी नाकारल्याने भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष (ग्रामीण पश्चिम) डॉ. के. एन. पाटील यांनी काँग्रेसमधून, तर राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) महिला अध्यक्षा शीतल फराकटे यांनी शिवसेना शिंदे गटाकडून, तर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या माजी सभापती शिवानी भोसले यांनी संजय मंडलिक गटाची साथ सोडत समरजितसिंह घाटगे गटातून, जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम समिती सभापती संग्रामसिंह कुपेकर यांनी भाजपला रामराम करत शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी गटातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे..Navi Mumbai: शोधमोहीम, मुलाखती अन् बरंच काही! नवी मुंबईत मविआची कोंडी; उमेदवार शोधताना आघाडीची दमछाक.काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ‘गोकुळ’चे संचालक विश्वास पाटील यांनी आपल्या मुलाला काँग्रेसऐवजी शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्यासाठी यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षनिष्ठा, विचारधारा आणि नेत्यांप्रती निष्ठा या सगळ्यांना फाटा देत ‘जिंकण्याची खात्री’ हाच एकमेव निकष ठेवून अनेक इच्छुकांनी ऐनवेळी पक्ष बदलला आहे. .नाराज झालेल्या अनेकांनी थेट विरोधी पक्षात जाऊन अर्ज दाखल करून पक्ष नेतृत्त्वालाच धक्का दिला. त्यातून कालपर्यंत “ज्या पक्षाचे नावही तोंडात घेणार नाही” अशी भूमिका घेणारे उमेदवार आज त्याच पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवत असल्याचे चित्र दिसत आहे..Chandrapur Election:चंद्रपुरात पतंग कुणाची उडणार, याबाबत अनिश्चितता; भाजपमधील असंतोषाने काँग्रेसमधली कुरबूर मागे पडली!.प्रत्येक पक्षाला जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचा अट्टहास असून, त्यातूनच ‘कोण जिंकू शकतो’ यालाच महत्त्व दिले जात आहे. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणारे, आंदोलनात रस्त्यावर उतरलेले, संकट काळात पक्षासोबत उभे राहिलेले कार्यकर्ते डावलले जात असल्याची भावना अनेक ठिकाणी दिसून येते. .त्या उलट आर्थिक ताकद, जातीय समीकरणे किंवा स्थानिक प्रभाव असलेल्या उमेदवारांना उमेदवारी दिल्याने नाराजीचा भडका उडाला आहे. ही नाराजी इतकी तीव्र आहे की अनेकांनी बंडखोरीचा मार्ग स्वीकारत थेट दुसऱ्या पक्षाची वाट धरली आहे..पक्ष नेतृत्वासाठी ही परिस्थिती धोक्याची घंटा ठरू शकते. आज जिंकण्यासाठी तडजोड केली जात असली, तरी उद्या हेच आयात केलेले उमेदवार पक्षाशी किती प्रामाणिक राहतील, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. पक्ष बदलण्याची ही सवय मतदारांमध्येही संभ्रम निर्माण करणारी आहे. .विचारधारेपेक्षा स्वार्थाला महत्त्व देणाऱ्या उमेदवारांवर मतदार किती विश्वास ठेवतील, हे निकालातून स्पष्ट होईल. एकूणच उमेदवारी वाटपातून सुरू झालेला हा ‘ड्रामा’ केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित न राहता, जिल्ह्यातील राजकारणाची दिशा ठरवणारा ठरणार आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि गोकुळचे संचालक विश्वास पाटील आणि त्यांचे चिरंजीव सचिन पाटील .काँग्रेसमधून शिवसेना शिंदे गटभाजप जिल्हा उपाध्यक्ष (पश्चिम ग्रामीण) डॉ. के. एन. पाटील - भाजपमधून काँग्रेसमध्ये ए. वाय. पाटील, धीरज डोंगळे : राष्ट्रवादीतून काँग्रेसमध्येकळंबा माजी सरपंच सागर भोगम आणि त्यांची पत्नी : काँग्रेसमधून भाजपमध्येकेवलसिंह रजपूत : भाजपमधून राष्ट्रवादी अजित पवार गट.जिल्हा परिषद महिला बालकल्याण समिती माजी सभापती शिवानी भोसले - मंडलिक गटातून समरजितसिंह घाटगे गटातप्रदीप पाटील-भुयेकर : राष्ट्रवादी अजित पवार गटातून भाजपमध्येविश्र्वनाथ पवार : भाजपमधून शिवसेना शिंदे गटात.जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम समिती सभापती संग्रामसिंह कुपेकर : भाजपमधून शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी गटातकरवीर पंचायत समिती माजी उपसभापती अविनाश पाटील - वाकरेकर : राष्ट्रवादी अजित पवार गटातून भाजपमध्येशीतल फराकटे : राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षातून शिंदे शिवसेनेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.