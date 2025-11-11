Kolhapur election: ऐन थंडीत राजकीय तापमान चढले! इच्छुकांकडून आश्वासनांचा पाऊस, मतदार मात्र विचारतायत ‘काम कुठे?’

कोल्हापूर: जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची घोषणा होताच जिल्ह्याच्या राजकारणात निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. मतदानाच्या तारखांची घोषणा अद्याप बाकी असली, तरी इच्छुक उमेदवारांच्या जोडण्या सुरू झाल्या आहेत. .मतदारांकडून आता इच्छुक किंवा मावळत्या सदस्यांकडून ऐकून घेण्याऐवजी कामाचा कोण हे पाहिले जाणार असून, जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक गटात इच्छुकांकडून ऐन थंडीत आता आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रत्यक्ष तारीख जाहीर झाल्यानंतर याची धार आणखी वाढणार आहे.- सुनील पाटील, कोल्हापूर.Kolhapur Politics: स्थानिकच्या निवडणुकीत राजकारण तापणार | Sakal News .जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत आजच्या घडीला प्रत्येक गावात काही ना काही कार्यक्रम घेतले जात आहेत. हळदी-कुंकू, जेवणावळ, महिला मेळावा, वृद्धांचा सत्कार, युवकांच्या विविध स्पर्धा घेतल्या जात आहेत..संपर्क उपक्रमाच्या नावाखाली मत मागणीची घंटा वाजवली जात आहे. सर्व पक्षांचे आणि गटांचे इच्छुक उमेदवार ‘मीच तुमचा प्रतिनिधी’ अशी हिरिरीने मांडणी करत आहेत. मात्र, लोकांना अजूनही या गोड बोलण्यावर विश्वास राहिला आहे का? असा सवाल आहे..Kolhapur Politics : सतेज पाटील गटाला खिंडार; खंदे समर्थक अप्पी पाटील कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये दाखल.गेल्या पाच वर्षांत बहुतेक सदस्यांनी कार्यकाळात नेमकी कोणती विकासकामे केली, याचा हिशेब ग्रामस्थांकडे आहे; पण आता पुन्हा एकदा ‘मी हे केलं’, ‘मी ते करणार’ या गप्पांचा पाऊस गावागावांत सुरू आहे. .गटातील मतदारांच्या समस्या, रस्त्यांची अधोगती, प्राथमिक शिक्षणातील दोष, आरोग्य सेवा, पाण्याचे प्रश्न या सगळ्यावर उपाय सुचवले जात आहेत. तेही निवडणुकीच्या सावलीत! खरंतर, विकासकामे केवळ घोषणांनी होत नाहीत. .निधी मिळवणे, योजना राबवणे, स्थानिक संस्थांशी समन्वय ठेवणे या सर्वांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि सातत्य हवे असते; पण निवडणुकीच्या वेळी सर्व काही फक्त घोषणांच्या पातळीवरच राहत आहे..लोकसभा, विधानसभा प्रचारशैलीचा प्रभावगावपातळीवरील निवडणूक असली तरी लोकसभा आणि विधानसभेच्या प्रचारशैलीचा प्रभाव आता स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. सभा, मोर्चे, सोशल मीडियावरील पोस्ट, प्रचार व्हिडिओ, ‘सेवा केली आता संधी द्या’ अशी भावनिक आवाहने केली जात आहेत. .जिल्हा परिषदेतील राजकीय नियोजन हे सगळे काही मोठ्या राजकीय मोहिमेसारखे होत आहे. गावपातळीवर सुरू असलेली इतकी दिखाऊ स्पर्धा आता चर्चेचा विषय झाला आहे. ज्या कामाचा गाजावाजा केला जात आहे तेच आता चर्चेत आहेत. त्यामुळे या ना त्या कारणाने केलेल्या किंवा केल्या जाणाऱ्या कामाचा ढोल वाजवला जात आहे..हळदी-कुंकू आणि राजकीय कुंकूअनेक ठिकाणी महिलांसाठी हळदी-कुंकू कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. नावे धर्मिक कार्यक्रमांची; पण उद्देश निवडणुकीचा! प्रत्येक महिलेच्या कपाळावर कुंकू लावताना तुमच्या आशीर्वादाने मी निवडून येईन, अशी वाक्ये ऐकायला मिळतात. हेच कुंकू आता राजकीय मतकुंकू बनले आहे..तसेच ‘जेवणावळ’ हा शब्द तर गावात राजकीय अर्थाने नवा आकार घेत आहे. आधी देवदर्शनानंतर गावात जेवण दिले जायचे, आता राजकारणासाठी जेवण दिले जात असल्याची नवी पद्धत सुरू झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.