Kolhapur ZP : पहिला गुलाल दुपारी १२ वाजता! जिल्हा परिषद निवडणुकीचा थरार शिगेला २५० टेबलांवर मतमोजणी, १८८ फेऱ्या

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची मतमोजणी उद्या (ता. ९) सकाळी १० वाजता सुरू होईल. दोन फेऱ्यांमध्ये एका गटाचा निकाल हाती येईल. सर्वसाधारणपणे दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रत्येक तालुक्यातील एक ते दोन गटांचे निकाल जाहीर होतील..प्रशासनाने यासाठी जय्यत तयारी केली असून, २५० टेबलांवर १८८ फेऱ्या होणार आहेत. हातकणंगले तालुक्यात २२ फेऱ्या, तर उर्वरित सर्व तालुक्यांत १० ते १५ फेऱ्यांमध्ये निकाल हाती येईल..ZP election counting update : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा पहिला निकाल किती वाजता लागणार?, प्रशासनाची जय्यत तयारी.जिल्ह्यातील आमदार, खासदार आणि दोन मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत शनिवारी (ता. ७) चुरशीने मतदान झाले. मतांची टक्केवारी जरी गेल्या वेळेपेक्षा कमी झाली असली, तरी राजकीय ईर्ष्या टोकाला पोहोचली आहे. .त्यामुळे साऱ्या जिल्ह्याचे लक्ष्य मतमोजणीकडे लागले आहे. प्रत्येक तालुक्यामध्ये मतमोजणीसाठी स्वतंत्र केंद्र उभारण्यात आले आहे. सर्वांत आधी उमेदवार आणि राजकीय प्रतिनिधींसमोर मतदानयंत्र स्ट्राँगरूममधून बाहेर काढण्यात येईल..Kolhapur ZP : पाच महिन्यांचे अध्यक्षपद; कोल्हापूर राजकारणात दीर्घकाळ परिणाम करणारी निवड,वादातून उभा राहिला नवा अध्यक्ष.त्यानंतर त्यावरचे सील काढून ते मोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले जाईल. प्रत्येक केंद्रावर मतदान यंत्रासाठी आणि टपाली मतदान मोजण्यासाठी स्वतंत्र टेबलांची व्यवस्था केली आहे. सर्व मिळून २५० टेबल आहेत. .पहिल्यांदा टपाली मतांची मोजणी होईल, त्यानंतर मतदानयंत्राची मोजणी केली जाईल. पहिला निकाल दुपारी १२ वाजेपर्यंत हाती येईल. त्यानंतर २ ते ३ वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..काटेकोर सुरक्षामतदान केंद्रावर काटेकोर सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. यासाठी पोलिस बंदोबस्तासह जलद कृती दलाची तुकडी तैनात आहे. सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले असून, ओळखपत्राशिवाय कोणालाही आत सोडले जाणार नाही. शिवाय परिसरात जमावबंदी आदेश लागून करण्यात आला आहे. मिरवणूक काढण्यासही मनाई आहे..