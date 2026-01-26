Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक: बंडखोरी, अपक्ष आणि तिहेरी लढतींचे गणित

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता निवडणूक रणांगणात खऱ्या अर्थाने हालचालींना वेग आला आहे. .जिल्हा परिषदेसाठी ५९३, तर पंचायत समितीसाठी ११०७ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने अनेक गटांमध्ये बहुरंगी लढतीचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र, शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या अर्ज माघार प्रक्रियेमुळे या लढतींचे गणित बदलण्याची शक्यता आहे. .Miraj Elections : अर्ज भरले, आता माघारीचा डाव! मिरज तालुक्यात नेत्यांची जोरदार मोर्चेबांधणी.मंगळवारी (ता. २७) अर्ज माघार घेण्याची अंतिम मुदत असल्याने कोण रिंगणात राहणार आणि कोण माघार घेणार, याचे स्पष्ट चित्र त्यादिवशी समोर येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या अनेक गट-गणांमध्ये पक्षांतर्गत नाराजी, बंडखोरी आणि अपक्ष उमेदवारांची संख्या लक्षणीय आहे. .उमेदवारी न मिळाल्याने ऐनवेळी दुसऱ्या पक्षातून किंवा अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे काही गटांत एकाच पक्षाचे दोन-दोन, तर काही ठिकाणी तीन-तीन उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्ष नेतृत्वाकडून माघार घेण्यासाठी दबावतंत्र, समजूत काढण्याचे प्रयत्न आणि राजकीय हालचाली सुरू आहेत..Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत २२ उमेदवारी अर्ज माघारी; डमी उमेदवार बाहेर, बंडखोर अद्याप रिंगणात.महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांमध्ये माघार प्रक्रियेवर विशेष लक्ष केंद्रित झाले आहे. अधिकृत उमेदवारांच्या बाजूने बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवारांना माघार घ्यायला लावण्यासाठी वरिष्ठ नेते, स्थानिक पदाधिकारी आणि मध्यस्थ सक्रिय झाले आहेत. .काही ठिकाणी ‘मैत्रीपूर्ण माघार’ तर काही ठिकाणी प्रतिष्ठेच्या मुद्द्यावरून उमेदवार माघार घेण्यास नकार देत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अंतिम क्षणापर्यंत राजकीय समीकरणे बदलत राहण्याची शक्यता आहे. .पक्षाच्या आदेशाला न जुमानता रिंगणात ठाम राहण्याची भूमिका काही उमेदवारांनी घेतली आहे. याचा थेट परिणाम निवडणूक लढतींच्या तीव्रतेवर होणार असून, अनेक गटांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत. .मंगळवारी अर्ज माघारीनंतर अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर होईल. त्यानंतर प्रचाराची खरी रणधुमाळी सुरू होणार आहे. कोणत्या गटात सरळ लढत होणार आणि कुठे बहुरंगी सामना रंगणार, याचे स्पष्ट चित्र माघार प्रक्रियेनंतरच समोर येणार आहे. पुढील काही दिवसांत राजकीय वातावरण तापणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.