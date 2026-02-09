कोल्हापूर

Kolhapur ZP : निकालाआधीच पोलिस अलर्ट! संवेदनशील गावांत अतिरिक्त बंदोबस्त, कायदा-सुव्यवस्थेवर पोलिसांचे लक्ष

ZP Result : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल जाहीर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यात पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. संवेदनशील गावांमध्ये अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.
कोल्हापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल सोमवारी जाहीर होणार आहे. दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात कडेकोट बंदोबस्त तैनात असून, मतमोजणीनंतर संवेदनशील गावांवर पोलिसांचे लक्ष असणार आहे.

