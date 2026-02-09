Kolhapur ZP : निकालाआधीच पोलिस अलर्ट! संवेदनशील गावांत अतिरिक्त बंदोबस्त, कायदा-सुव्यवस्थेवर पोलिसांचे लक्ष

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल सोमवारी जाहीर होणार आहे. दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात कडेकोट बंदोबस्त तैनात असून, मतमोजणीनंतर संवेदनशील गावांवर पोलिसांचे लक्ष असणार आहे..गडहिंग्लज तालुक्यात सर्वाधिक संवेदनशील गावे असून, त्या पाठोपाठ करवीर तालुक्यातील गावात राजकीय ईर्ष्या टोकाला असल्याने अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. विजयी मिरवणुकांना मनाई असल्याचेही पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी स्पष्ट केले..Kolhapur ZP result update : कोल्हापुरातील पहिली अपडेट आली समोर, काँग्रेसचे ४ उमेदवार आघाडीवर; पाचगावचे संग्राम पाटील यांची आघाडी.करवीर तालुक्यातील पाचगाव, उचगाव, कळंबा, वडणगे, पाडळी खुर्द, सडोली खालसा, सांगरूळ, पन्हाळा तालुक्यातील सातवे, कोडोली, कागलमधील बोरवडे, सेनापती कापशी, भुदरगडमधील गारगोटी, पिंपळगाव, शाहूवाडीमधील सरूड या गावांतील निकालांबाबत कमालीची उत्सुकता आहे. अशावेळी मतमोजणीपासूनच येथे कायदा सुव्यवस्थेबाबत पोलिस अधिक खबरदारी घेत आहेत. .सोशल मीडियावर सायबर पोलिसांची नजरकेर्ली (ता. करवीर) येथे सोशल मीडियावर स्टेटस लावल्याच्या कारणावरून एका घरावर हल्ला करण्यात आला. याप्रकरणी करवीर पोलिसांनी दहा जणांवर गुन्हा दाखल केला. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही गावात भेट देऊन दोन्ही बाजूच्या लोकांना बोलावून सूचना केल्या. सोशल मीडियावर एकमेकांना खुन्नस, राजकीय टोलेबाजी करणाऱ्यांवरही सायबर पोलिसांचे लक्ष राहणार आहे..Kolhapur ZP : पहिला गुलाल दुपारी १२ वाजता! जिल्हा परिषद निवडणुकीचा थरार शिगेला २५० टेबलांवर मतमोजणी, १८८ फेऱ्या.बंदोबस्त असा...अपर पोलिस अधीक्षक : २उपअधीक्षक : १४पोलिस निरीक्षक : २४उपनिरीक्षक : १४७पोलिस अंमलदार : २०९३होमगार्ड : ५१७१जलद कृतीदल : १ पथकराज्य राखीव दल : २ कंपन्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.