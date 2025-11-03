कोल्हापूर

Kolhapur News: "खोराटेंवर तात्काळ गुन्हा दाखल करा!" इंडिया आघाडीचा इशारा; जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांकडे निवेदन देण्याचा निर्णय

Mansing Khorate case: माकप नेते डॉ. उदय नारकर यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप; इंडिया आघाडीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि पोलिस अधीक्षकांकडे निवेदन देण्याची तयारी. अथर्व-दौलत साखर कारखान्याचे संचालक मानसिंग खोराटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तीव्र.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: माकपचे नेते डॉ. उदय नारकर यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी अथर्व - दौलत साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक मानसिंग खोराटे यांच्यासह अन्य साथीदारांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आज इंडिया आघाडीच्या बैठकीत करण्यात आली.

