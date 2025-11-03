Kolhapur News: "खोराटेंवर तात्काळ गुन्हा दाखल करा!" इंडिया आघाडीचा इशारा; जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांकडे निवेदन देण्याचा निर्णय

कोल्हापूर: माकपचे नेते डॉ. उदय नारकर यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी अथर्व - दौलत साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक मानसिंग खोराटे यांच्यासह अन्य साथीदारांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आज इंडिया आघाडीच्या बैठकीत करण्यात आली. .याबाबतचे निवेदन उद्या, सोमवारी दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांना देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. ताराबाई पार्क येथील अजिंक्यतारा कार्यालय येथे इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली..Kolhapur Politics : सतेज पाटील गटाला खिंडार; खंदे समर्थक अप्पी पाटील कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये दाखल.नारकर म्हणाले, ‘अथर्व-दौलत कारखान्यातील कामगारांच्या वेतन प्रश्नावर आंदोलनाची भूमिका घेऊन हा प्रश्न लावून धरल्याने आपल्याला धमकी देण्यात आली आहे. तसेच कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक खोराटे यांनी पोलिस ठाण्यात पोलिसांसमोरच जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे.’.यावेळी शिवसेना (उबाठा) जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, भाकपचे नेते दिलीप पवार, चंद्रकांत यादव, भाकपचे नेते सतीशचंद्र कांबळे, माजी नगरसेविका भारती पोवार, याप्रसंगी लाल निशाण पक्षाचे नेते अतुल दिघे, शिक्षक नेते भरत रसाळे, उदय भंडारी, शिवाजी मगदमू, अभिजित कांबळे, विवेकानंद गोडसे, दीपक निकम, शिवाजी गुरव, बाळासाहेब निकम आदींनी सूचना मांडल्या..Kolhapur Politics : कोल्हापूर महापालिकेत नकारात्मक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी घेतलं चांगलचं फैलावर, आयुक्तांनाही सुनावत आबिटकर म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.