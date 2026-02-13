कोल्हापूर
Kolhapur Lake : जुन्या शहराभोवती, व्यवस्था शेतीसाठी; शेतीला पाणी देण्याची पद्धती अनेक शतकाच्या आधीपासूनच अस्तित्वात
Irrigation Heritage : कोल्हापूरच्या जुन्या शहराच्या पूर्वेला असलेला कोटितीर्थ तलाव आज अनेकांसाठी फक्त धार्मिक स्थळ किंवा विसर्जनाची जागा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, इतिहास चाळला तर हा तलाव शेकडो वर्षांपूर्वी शेतीसाठी पाणीपुरवठा
कोल्हापूर : अलीकडे गणपती विसर्जन आणि त्र्यंबोली यात्रेला देवीच्या पालख्या थांबण्याची जागा एवढ्या पुरताच कोटितीर्थ तलावाचा उल्लेख येतो. जुन्या शहराच्या पूर्वेला जयंती नदीच्या पलीकडे हा तलाव पुराण काळापासून असल्याचा उल्लेख आढळतो.