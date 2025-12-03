कोल्हापूर

Kolhapur Football League : केएसए ‘ए’ डिव्हिजनमध्ये खंडोबा तालीमची धडाकेबाज कामगिरी! पिछाडीतून ४–२ विजय, बालगोपाल धुळीस मिळाला

Khandoba Talim’s strong comeback : छत्रपती शाहू स्टेडियमवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत दुपारच्या सत्रात पहिला सामना सुभाषनगर फुटबॉल क्लब व झुंजार क्लब यांच्यात रंगला. सामन्याच्या सुरुवातीपासून सुभाषनगरकडून वेगवान चाली रचण्यात आल्या.
Khandoba Talim’s strong comeback

Khandoba Talim’s strong comeback

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : कुणाल दळवीच्या दोन, रोहित जाधव, विष्णू टी. एम. यांच्या प्रत्येकी एक गोलच्या जोरावर खंडोबा तालीम मंडळने तुल्यबळ बालगोपाल तालीम मंडळचा, तर सुभाषनगर फुटबॉल क्लबने झुंजार क्लबचा पराभव करीत शाहू छत्रपती के.एस.ए. फुटबॉल ‘ए’ डिव्हीजन लीगमध्ये आगेकूच केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
sports
victory
players
Division
football player
Football

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com