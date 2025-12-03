Kolhapur Football League : केएसए ‘ए’ डिव्हिजनमध्ये खंडोबा तालीमची धडाकेबाज कामगिरी! पिछाडीतून ४–२ विजय, बालगोपाल धुळीस मिळाला

कोल्हापूर : कुणाल दळवीच्या दोन, रोहित जाधव, विष्णू टी. एम. यांच्या प्रत्येकी एक गोलच्या जोरावर खंडोबा तालीम मंडळने तुल्यबळ बालगोपाल तालीम मंडळचा, तर सुभाषनगर फुटबॉल क्लबने झुंजार क्लबचा पराभव करीत शाहू छत्रपती के.एस.ए. फुटबॉल ‘ए’ डिव्हीजन लीगमध्ये आगेकूच केली..छत्रपती शाहू स्टेडियमवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत दुपारच्या सत्रात पहिला सामना सुभाषनगर फुटबॉल क्लब व झुंजार क्लब यांच्यात रंगला. सामन्याच्या सुरुवातीपासून सुभाषनगरकडून वेगवान चाली रचण्यात आल्या. .Kolhapur Football League : शाहू छत्रपती स्टेडियमवर फुटबॉलचा जल्लोष; रंकाळाच्या वेगवान खेळाने संध्यामठ हैराण, तर सम्राटनगरने बलाढ्य पाटाकडीलला रोखले!.त्यांच्या समर्थ चिलेने १२ व्या मिनिटास मिळालेल्या संधीचे सोने करीत पहिल्या गोलची नोंद केली. त्यानंतर सुधीर कोटीकोलाने १५ व्या मिनिटास गोल करीत दोन विरुद्ध शून्य गोलची आघाडी संघास मिळवून दिली. .या गोलनंतर झुंजार क्लबकडून सामन्यात आघाडी कमी करण्याचे आटोकाट प्रयत्न झाले; परंतु पूर्वार्धाच्या शेवटापर्यंत काही यश आले नाही. उत्तरार्धात सुभाषनगरकडून शार्ट पासिंगचा अवलंब करण्यात आला. .Kishori Girls: पुणे ग्रामीण-अहिल्यानगरमध्ये जेतेपदाची लढत रंगणार; राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी.त्यात ४९ व्या मिनिटास सुधीर कोटीकोलाने वैयक्तिक दुसरा व संघाचा तिसरा गोल नोंदविला. सामन्याच्या अखेरच्या काही वेळेत झुंजार क्लबकडून शाहू भोईटेने गोल करीत संघाची आघाडी तीन विरुद्ध एक अशी कमी झाली. अखेरपर्यंत याच गोलसंख्येवर सामना सुभाषनगर संघाने जिंकला..दुपारच्या सत्रात ‘खंडोबा’ विरुद्ध ‘बालगोपाल’दुपारच्या सत्रातील दुसरा सामना खंडोबा तालीम मंडळ व बालगोपाल तालीम मंडळ यांच्यात रंगला. सामन्याच्या सुरुवातीला खंडोबा संघाने वेगवान व शार्ट पासिंगचा अवलंब केला. त्यामुळे रोहित जाधवच्या पासवर कुणाल दळवीने पहिला गोल नोंदविला. .त्यानंतर सामन्यात बालगोपालकडून तितक्याच वेगवान चाली रचण्यात आल्या. त्यात प्रतीक पोवारने मैदानी गोलची नोंद करीत संघाला एक विरुद्ध एक असे बरोबरीत आणले. या गोलनंतर बालगोपाल संघाकडून वारंवार चढाया झाल्या. .त्यात २४ व्या मिनिटास सुजित आर.च्या पासवर अभिनव साळोखेने गोल करीत संघाला दोन विरुद्ध एक अशी आघाडी मिळवून दिली. उत्तरार्धात दोन विरुद्ध एक गोलने पिछाडीवर असलेल्या खंडोबा संघाने वेगवान चढाया केल्या. .सामन्याच्या ४४ व्या मिनिटाला कुणाल दळवीने मिळालेल्या संधीवर गोल करीत संघाला दोन विरुद्ध दोन असे बरोबरीत आणले. या गोलनंतर खंडोबा संघाकडून बालगोपाल संघाच्या गोलक्षेत्रात वारंवार धडक मारली. .त्याचा फायदा ५८ व्या मिनिटास रोहित जाधवने गोल करीत मिळवला आणि संघाला तीन विरुद्ध दोन अशी आघाडी मिळवून दिली. या गोलनंतर बालगोपालकडून ऋतुराज पाटील, देवराज मंडलिक यांनी गोल करून बरोबरी साधण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले; पण त्याचा उपयोग झाला नाही. .उलट सामन्याच्या ६९ व्या मिनिटाला खंडोबाच्या विष्णू टी. एम. याने गोल करीत संघाला चार विरुद्ध दोन अशी भक्कम आघाडी मिळवून दिली. या गोलनंतर एस. शाहीद, स्टॅलीन एस. यांचा खेळ बहरला. अखेरीस याच गोलसंख्येवर सामना खंडोबा संघाने खिशात घातला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.