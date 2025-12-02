Kolhapur Football League : शाहू छत्रपती स्टेडियमवर फुटबॉलचा जल्लोष; रंकाळाच्या वेगवान खेळाने संध्यामठ हैराण, तर सम्राटनगरने बलाढ्य पाटाकडीलला रोखले!

कोल्हापूर : शाहू छत्रपती के.एस.ए. फुटबॉल लीग ‘ए’ डिव्हीजनमध्ये पहिल्या दिवशी रंकाळा तालीम मंडळाने संध्यामठ तरुण मंडळाला टायब्रेकरवर चार विरुद्ध तीन असे पराभूत केले, तर सुपर आठ गटात बलाढ्य पाटाकडील तालीम मंडळ ‘अ’ संघाला सम्राटनगर स्पोर्टस्ने गोलशून्य बरोबरीत रोखले..छत्रपती शाहू स्टेडियमवर आज पहिल्या दिवशी दुपारच्या सत्रात पहिला सामना रंकाळा तालीम मंडळ व संध्यामठ तरुण मंडळ यांच्यात रंगला. सुरुवातीपासून दोन्ही संघांनी वेगवान चाली रचल्या. ३१ व्या मिनिटाला संध्यामठच्या कपिल शिंदेने गोलची नोंद केली. .Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.त्यानंतर त्यांच्याच संघाच्या अभिजित साळोखेने गोल नोंदवत सामन्यात संघाला दोन विरुद्ध शून्य अशी आघाडी मिळवून दिली. उत्तरार्धात रंकाळा तालीम मंडळच्या खेळाडूंनी वेगवान, आक्रमक खेळाचे प्रदर्शन केले. .खेळात बदल केल्यानंतर रंकाळाकडून ७२ व्या मिनिटास पी. सी. कृष्णराजने गोल नोंदवत आघाडी दोन विरुद्ध एक गोलने कमी केली. त्यामुळे आणखी वेगवान चढाया केल्या. त्यात संध्यामठ संघावर स्वयंगोलची नोंद झाली. त्यामुळे आपसूकच सामना बरोबरीत राहिला. पंचांनी नियमानुसार सुपर आठ गटात टायब्रेकरचा अवलंब केला. त्यात रंकाळा तालीम मंडळाने चार विरुद्ध तीन गोलने पहिला विजय नोंदविला..Premium| Pune Grand Tour 2026: पुण्यातील अतिभव्य सायकल स्पर्धेमुळे जागतिक नकाशावर अवतरणार पुण्याचे नाव.स्पर्धेचे उद्घाटन अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार बी, उपअधीक्षक (गृह) तानाजी सावंत व के.एस.ए.चे अध्यक्ष मालोजीराजे यांच्या उपस्थितीत फुटबॉलला किक मारून आणि हवेत फुगे सोडून झाले. यावेळी उद्योजक तेज घाटगे, अभिषेक मोहिते, अजित जाधव, पदाधिकारी माणिक मंडलिक, राजेंद्र दळवी, अमर सासने, दीपक घोडके, विश्वंभर मालेकर, संभाजीराव मांगोरे-पाटील, प्रदीप साळोखे, श्रीनिवास जाधव, राजेंद्र राऊत, निवेदक विजय साळोखे उपस्थित होते..‘रंकाळा’-‘संध्यामठ’मधील टायब्रेकर असासंध्यामठकडून आशीष पाटील, मसुद मुल्ला, अमोल पाटील यांनी अचूक गोल नोंदविले, तर कपिल शिंदे, विक्रम शिंदे यांचे फटके वाया गेले. तर रंकाळाकडून सौरभ मोहिते, गोविंद दासार, पी. सी. कृष्णराज, इतिफाक आझाद यांनी अचूक, तर सोहम निकमचा फटका वाया गेला. त्यामुळे सामना रंकाळा संघाने चार विरुद्ध तीन असा जिंकला..‘पाटाकडील’-‘सम्राटनगर’ सामना बरोबरीतसर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या पाटाकडील तालीम मंडळ ‘अ’ विरुद्ध सम्राटनगर स्पोर्टस् यांच्यातील लढत गोलशून्य बरोबरीत राहिली. पाटाकडीलकडून ओंकार मोरे, नबी खान, महमद सवाद, प्रथमेश हेरेकर, कुपेंद्र पवार यांनी वेगवान चढाया केल्या. .तर सम्राटनगरकडून ओंकार जाधव, अंशिल बागवान, शरण अँथोनी, मोहीन घोरपडे, यासीन नदाफ, निरंजन कामते यांनी पूर्वार्धापासून गोल करण्याचे प्रयत्न केले; पण समन्वय आणि कमकुवत फटक्यांमुळे गोल करण्यात अपयश आले. अखेरच्या काही मिनिटांत पाटाकडील कडून वेगवान चाली रचल्या. .मात्र, त्या सर्व निष्प्रभ ठरल्या. विशेष म्हणजे सलग तीन कॉर्नर मिळूनही गोल करण्यात अपयश आले. विशेष म्हणजे सम्राटनगरचा गोलरक्षक ओंकार मानेने कधी हवेत, तर कधी जमिनीवर झेपावत चेंडू तटवत उत्कृष्ट गोलरक्षणाची चुणूक दाखविली. त्यामुळे अनेक चढाया करूनही सामना बरोबरीत राहिला..आजचे सामनेदुपारी १.३० वाजता ः झुंजार क्लब विरुद्ध सुभाषनगर स्पोर्टस्दुपारी ४.०० वाजता ः खंडोबा तालीम विरुद्ध बालगोपाल तालीम.सीएमएस पद्धतीने लीगची सुरुवातअखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या धोरणानुसार प्रथमच कोल्हापूर स्पोर्टस् असोसिएशनने ‘एआयएफएफ’च्या सीएमएस पद्धतीचा अवलंब केला. ‘एआयएफएफ’ला अपेक्षित असलेल्या लीग स्पर्धेच्या मानकांचा प्रथमच वापर करण्यात आहे. .खऱ्या अर्थाने शाहू छत्रपती के.एस.ए. वरिष्ठ फुटबॉल लीग प्रथमच देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणार आहे. ‘एआयएफएफ’च्या संकेतस्थळावर अधिकृतरीत्या या स्पर्धेचा निकालही जगभरातील फुटबॉलप्रेमी कुस्तीगिरांना पाहता येणार असल्याची माहिती के.एस.ए.तर्फे देण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.