कोल्हापूर

Kolhapur Football League : शाहू छत्रपती स्टेडियमवर फुटबॉलचा जल्लोष; रंकाळाच्या वेगवान खेळाने संध्यामठ हैराण, तर सम्राटनगरने बलाढ्य पाटाकडीलला रोखले!

Rankala Talim defeats Sandhyamath : छत्रपती शाहू स्टेडियमवर आज पहिल्या दिवशी दुपारच्या सत्रात पहिला सामना रंकाळा तालीम मंडळ व संध्यामठ तरुण मंडळ यांच्यात रंगला. सुरुवातीपासून दोन्ही संघांनी वेगवान चाली रचल्या. ३१ व्या मिनिटाला संध्यामठच्या कपिल शिंदेने गोलची नोंद केली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शाहू छत्रपती के.एस.ए. फुटबॉल लीग ‘ए’ डिव्हीजनमध्ये पहिल्या दिवशी रंकाळा तालीम मंडळाने संध्यामठ तरुण मंडळाला टायब्रेकरवर चार विरुद्ध तीन असे पराभूत  केले, तर सुपर आठ गटात बलाढ्य पाटाकडील तालीम मंडळ ‘अ’ संघाला सम्राटनगर स्पोर्टस्‌ने गोलशून्य बरोबरीत रोखले.

