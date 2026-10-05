Accident News : कुडित्रेत डिजिटल फलकच ठरला काळ; दुचाकी फलकाला धडकून शालेय विद्यार्थ्याचा मृत्यू

कुडित्रे, : डिजिटल फलकाला दुचाकी जोरात धडकून झालेल्या अपघातात शालेय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. आर्यन माणिक भास्कर (वय १६, रा. दलित वसाहत, कुडित्रे) असे त्याचे नाव आहे. येथील चौकात
काल (ता. ३) रात्री दहाच्या सुमारास हा अपघात झाला होता. अपघातात आर्यन हा गंभीर जखमी झाला होता. त्याचा सीपीआरमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्यन रात्री दहाच्या सुमारास दुचाकीने घरी जात असताना बामण मळा कुडित्रे येथील डिजिटल फलकाला त्याची दुचाकी जोरात धडकली. या धडकेत त्याच्या डोक्याला व शरीराला गंभीर दुखापत झाली.
अपघातानंतर त्याला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.
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