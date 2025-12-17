Kolhapur Theft : कुंभी नदीकाठावर रात्रीचा धुमाकूळ; कोपार्डेत तीन शेतीपंप चोरीस, ३० एकर शेती धोक्यात

कुडित्रे : कोपार्डे (ता. करवीर) येथील कुंभी नदीच्या काठावरील तीन शेती पंप रात्री चोरट्यांनी पळविले. यामुळे ३० एकर शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..रात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी वर्दळीच्या ठिकाणी कुंभी नदीच्या काठावर दहा एचपीचा एक, १५ एचपीचे दोन पंप चोरले. तसेच तीन पंप निखळून ठेवले आहेत. त्यांना ते घेऊन जाता आले नाहीत. शेतकऱ्यांचे तीन ते चार लाखांचे साहित्य चोरीला गेले आहे..Pune Crime : पुण्यात चोरट्यांची 'जनावरे' आणि 'लॅपटॉप'वर नजर! एकाच रात्री ८० हजारांची चोरी; खडकी आणि हडपसरमध्ये घटना.सांगरूळ-कोपार्डेदरम्यान सांगरूळ धरण संस्थेच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे अनेक पंप एका ठिकाणी आहेत. रात्री चोरट्यांनी जवळच असणाऱ्या पडवळवाडी येथील विनायक दौडते यांची दुचाकी गाडी घेऊन गवतामध्ये घातलेले कुंपण मोडून ओढ्यातून पंपापर्यंत गाडी आणल्याचे दिसते. या ठिकाणी एकूण सहा पंप निखळून ठेवले होते. .याच गाडीवरून तीन पंप ओढ्यानाल्यातून चोरट्यांनी बाहेर काढले आहेत. तीन पंप निखळलेल्या ठिकाणी ठेवून चोरट्यांनी गाडी जिथून आणली होती, तिथेच गाडी लावली आहे. पंपाच्या वजनामुळे गाडीची मोडतोडही झाली आहे. .Kolhapur Theft :सात तोळ्यांचे दागिने, रोकड गायब साके गावात पुन्हा घरफोडी; नागरिक भयभीत.सकाळी पंप सुरू करण्यासाठी शेतकरी गेले असता त्यांच्या लक्षात ही बाब आली. तातडीने त्यांनी ही घटना पोलिसपाटील व करवीर पोलिसांत कळविली. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. .यामध्ये श्रीकांत पाटील यांचा दहा एचपीचा पंप, विक्रमसिंह निंबाळकर यांचा १५ एचपीचा पंप (दोघे रा. कोपार्डे), धीरज पाटील (रा. कुडित्रे) यांचा १५ एचपीचा पंप चोरीला गेला आहे. ‘ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना शेतीपंप चोरीला गेले आहेत. यामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे. उसाच्या शेतीला पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोलिसांनी तातडीने चोरीचा छडा लावावा.- श्रीकांत पाटील, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.