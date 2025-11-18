Krundwad Politics: निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर नेत्यांच्या पलायनाने भाजपला जबर धक्का; तरीही २१ उमेदवारांची फळी सज्ज

कुरुंदवाड: येथील नगरपालिकेच्या निवडणुकीची भाजपची सूत्रे मयूर उद्योग समूहाचे प्रमुख डॉ. संजय पाटील यांच्याकडे दिली आहेत. ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांनी पक्षाशी फारकत घेत राजर्षी शाहू आघाडीत प्रवेश केल्यानंतर शहरात भाजप एकाकी पडला होता. .नेतृत्वहीन भाजप कुणाच्या नेतृत्वात लढणार याकडे लक्ष लागले असतानाच पक्षाने निवडणुकीची रणनीती आखतानाच सर्व सूत्रे डॉ. पाटील यांच्या हाती सोपविली आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रमुख शिलेदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर अडचणीत आलेल्या भाजपचे पालिकेतील संख्याबळ राखण्याबरोबरच पालिकेत कमळ फुलविण्याचे आव्हान डॉ. पाटील यांच्यासमोर आहे..Kolhapur Politics : सतेज पाटील गटाला खिंडार; खंदे समर्थक अप्पी पाटील कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये दाखल.गत निवडणुकीत रामचंद्र डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे स्वतंत्र पॅनेल रिंगणात होते. पहिल्याच प्रयत्नात सहा नगरसेवक निवडून गेले होते. यंदाही डांगे यांच्याकडेच नेतृत्वाची कमान होती. .मात्र, त्यांनी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांचे नेतृत्व स्वीकारत राजर्षी शाहू आघाडीचा झेंडा हातात घेत भाजपला धक्का दिल्याने शहरात भाजपचे काय होणार याची चिंता कार्यकर्त्यांना लागली होती..मुळात पक्षात जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा उमेदवारीसाठी कधी विचारच झाला नाही. निवडून येण्याच्या निकषावर उमेदवार आयात करण्यात आले. मात्र, आयात झालेले परत माघारी गेले अशी परिस्थिती असून, केंद्र व राज्यात नंबर एकचा असणारा भाजप इथे अस्तित्व टिकविण्यासाठी झगडत असल्याचे चित्र आहे..Chandrakant Patil Sangli : सांगलीत भाजपकडून मित्रपक्षांना थेट दुय्यम दर्जा, 'जागा उरल्या तर मित्रपक्षांचा विचार'; चंद्रकांत दादांनी थेटच सांगितलं....दरम्यान, डॉ. पाटील यांनी येथील निवडणुकीची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर उमेदवार निवडीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पक्षाचे २० नगरसेवकपदाचे व एक नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार, असे २१ उमेदवार तयार आहेत. पक्षाचे पॅनेल स्वबळावर पूर्ण ताकदीने निवडणुकीत उतरणार आहे. पक्षाने माझ्यावर जबाबदारी सोपविली असून, ती पार पडणार असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.