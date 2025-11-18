कोल्हापूर

Krundwad Politics: निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर नेत्यांच्या पलायनाने भाजपला जबर धक्का; तरीही २१ उमेदवारांची फळी सज्ज

BJP Leadership Crisis: नगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रमुख नेते गमावल्यानंतर भाजपला संघटन, नेतृत्व आणि संख्याबळ टिकवण्याची मोठी लढाई लढावी लागणार.
कुरुंदवाड: येथील नगरपालिकेच्या निवडणुकीची भाजपची सूत्रे मयूर उद्योग समूहाचे प्रमुख डॉ. संजय पाटील यांच्याकडे दिली आहेत. ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांनी पक्षाशी फारकत घेत राजर्षी शाहू आघाडीत प्रवेश केल्यानंतर शहरात भाजप एकाकी पडला होता.

