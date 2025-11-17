Kolhapur News: कुरुंदवाडच्या रणांगणात कलाटणी! ठाकरे गट शाहू आघाडीसोबत; काँग्रेस ‘एकाकी’

कुरुंदवाड: लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीबरोबरच गेल्या काही वर्षांपासून महाविकास आघाडीचा प्रमुख भाग राहिलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रमुख शिलेदारांनी कुरुंदवाड नगरपालिका निवडणुकीत आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू आघाडीची वाट पकडत काँग्रेसला धक्का दिला..शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली असून, त्यामुळे काँग्रेसला एकाकी लढत द्यावी लागणार आहे. महाविकास आघाडीच्या झेंड्याखाली काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना (ठाकरे गट) नगरपालिका निवडणुकीत एकत्र येऊन निवडणूक लढविणार होते. लोकसभापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीत शहरातील महाविकास आघाडी एकदिलाने उतरली होती. .Kolhapur News: कुरुंदवाडच्या राजकारणात खळबळ! ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांनी भाजपला ‘दे धक्का’; राजर्षी शाहू आघाडीत प्रवेश.त्याचबरोबर महायुतीच्या धोरणविरोधात विविध मोर्चा, आंदोलनात महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष सहभागी होत होते. कुरुंदवाड नगरपालिका निवडणुकीसाठीही महाविकास आघाडीची मोट कायम ठेवत त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सोबत घेत आघाडी भक्कम करण्यात आली. .निवडणुकीच्या तयारीसाठी बैठका सुरू असतानाच अचानकपणे आघाडीत बिघाडी झाली असून, त्यामुळे काँग्रेसच्या नियोजनावर पाणी फेरल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसचे शहराध्यक्ष विजय पाटील व शिवसेना राज्य संघटक चंगेजखान पठाण यांच्यात विसंवादाचे वातावरण तयार झाले..Kolhapur Election: चंदगडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादींच्या आघाडीत काँग्रेसचा ‘हात’; राजर्षी शाहू आघाडीचा विजयाचा बिगुल!.जागावाटपाबरोबर अन्य मुद्द्यावर मतभेद झाले अन् तिथूनच महाविकास आघाडीत बिघाडी सुरू झाली. पठाण अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या निवडणुकीच्या घडामोडीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आले आहेत. आमदार यड्रावकर व पठाण यांच्यातही गेल्या काही वर्षांपासून फारसे राजकीय सख्य नाही..मात्र तरीही पठाण त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटासाठी आमदार यड्रावकर यांच्या राजर्षी शाहू आघाडीकडून तीन जागा पदरात पाडून घेत निवडणुकीच्या मध्यावर शहराच्या राजकारणाला कलाटणी दिली..याबाबत पठाण म्हणाले, ‘कुरुंदवाड शहरापुरती शिवसेनेने आमदार यड्रावकर यांच्यासोबत युती केली आहे. आम्हाला तीन जागा मिळाल्या असून, राजर्षी शाहू आघाडीच्या माध्यमातून शिवसेनेचे उमेदवार निवडणूक लढवणार आहेत. आमदार यड्रावकर यांच्या माध्यमातून शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळणार असल्यामुळे त्यांच्याबरोबर युतीचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.