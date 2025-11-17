कोल्हापूर

Kolhapur News: कुरुंदवाडच्या रणांगणात कलाटणी! ठाकरे गट शाहू आघाडीसोबत; काँग्रेस ‘एकाकी’

Kolhapur Election: महाविकास आघाडीतील विसंवादाने कुरुंदवाडच्या निवडणूक समीकरणात मोठा बदल; काँग्रेसला आता स्वतःची रणनीती नव्याने आखावी लागणार.
सकाळ वृत्तसेवा
कुरुंदवाड: लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीबरोबरच गेल्या काही वर्षांपासून महाविकास आघाडीचा प्रमुख भाग राहिलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रमुख शिलेदारांनी कुरुंदवाड नगरपालिका निवडणुकीत आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू आघाडीची वाट पकडत काँग्रेसला धक्का दिला.

