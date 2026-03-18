Kolhapur Rain :कुरुंदवाड, जयसिंगपूरला ; विजांचा कडकडाट, वादळी वारे आणि मुसळधार पावसाचा तडाखा

कुरुंदवाड : औरवाड, आलास, बुबनाळ, कवठेगुलंद, शेडशाळ, गणेशवाडी परिसरात मंगळवारी रात्री वादळी वाऱ्यासह वादळी पावसाने तडाखा दिला. वादळी वारे व विजांचा कडकडाट व ढगांच्या गडगडाटात पावसाने जोरदार हजेरी लावली..गणेशवाडी-शेडशाळ रस्त्यादरम्यान बंडू माणगावे यांच्या घरासमोरील नारळाच्या झाडावर वीज पडल्याने झाडाला आग लागली. दत्तवाड येथेही दोन नारळाच्या झाडांवर वीज पडल्याने पेट घेतला. .सायंकाळी सातनंतर जोरदार वादळी वारे, विजांचा कडकडाट व ढगांचा गडगडाट सुरू झाला. वाऱ्यामुळे वीजपुरवठाही खंडित झाला. .पावसामुळे गौरवाडसह परिसरात कापणीस आलेल्या गहू, खपली, हरभरा पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. रात्री उशिरापर्यंत जोरदार वादळी वाऱ्यांसह पाऊस सुरू होता..जयसिंगपुरात डिजिटल जमीनदोस्तजयसिंगपूर शहर व परिसरात सोसाट्याचा वारा आणि विजांच्या कडकडाटात वादळी पावसाने हजेरी लावली. सायंकाळी आठच्या सुमारास अचानक सुरू झालेल्या वादळी वाऱ्याने शहरातील अनेक डिजिटल फलक कोसळले. हवेत धुळीचे लोट निर्माण झाले. .दोन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण असले तरी हवेत प्रचंड उष्मा निर्माण झाला होता. शाळू, हरभरा, गहू पिकांची काढणी अंतिम टप्प्यात असताना मंगळवारी झालेल्या पूर्व मोसमी पावसामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.