Kurundwad Drugs Addictions : कोट्यवधी खर्चून उभारलेली कुरुंदवाडची उद्याने आज नशेखोरांच्या ताब्यात

कुरुंदवाड : शहरातील नागरिकांना विरंगुळा, मोकळ्या हवेत फिरणे, हलका व्यायाम तसेच लहान मुलांना खेळण्यासाठी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने नगरपालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्चून शहरात विविध उद्यानांची उभारणी केली आहे. .या उद्यानांमध्ये ओपन जिम, सी-सॉ, पाळणे, घसरगुंडी, अप-डाऊन यासारखी खेळणी बसवली आहेत. मात्र, स्वच्छता, देखभाल व दुरुस्तीअभावी ही उद्याने सध्या विदारक अवस्थेत असून, सुविधा वापराविना गंजत पडल्याचे चित्र आहे..Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.महाराणा प्रताप चौकातील उद्यान हे सध्या मद्यपी, जुगारी, नशेखोर व रिकामटेकड्यांचा अड्डा बनले आहे. मजरेवाडी मार्गावरील मिनी औद्योगिक वसाहतीतील दोन एकरांत उभारलेल्या छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानात गाजरगवत व कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे..दुरुस्ती, सुरक्षा व्यवस्था व गैरप्रकारांवर नियंत्रण आवश्यक आहे. नागरिकांना 'उद्यान आपले आहे' अशी भावना निर्माण होईल, अशा सुविधा निर्माण केल्यासच शहरातील उद्यानांचे स्वरूप बदलू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. .Sangli Drug Menace : सकाळी शाळा, संध्याकाळी नशेचा अड्डा; सांगलीवाडीतील महापालिका शाळेची भयावह अवस्था.नागरिकांच्या कराच्या पैशातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या नगरपरिषदेच्या उद्यानांचा कारभार म्हणजेच भ्रष्टाचाराचा कळस असून, देखभाल न करता ही उद्याने मद्यपी व अवैध धंद्यांच्या ताब्यात देणारे जबाबदार प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी कुरुंदवाडच्या अधोगतीस थेट जबाबदार आहेत.- अविनाश गुदले, .कुरुंदवाड नागरिक मंच पालिकेकडील उद्यानांमध्ये सुविधा अद्ययावत करण्याची गरज आहे. सध्या पालिकेकडे स्वच्छता कर्मचारी कमी असल्याने स्वच्छतेबाबत अनियमितता आहे. मात्र, स्वच्छता व आरोग्य विभागाला स्वच्छता व अन्य सुविधांसाठी सक्त सूचना केल्या आहेत. लवकरच छत्रपती संभाजी उद्यान येथे सुविधा पूर्ववत होतील.- मनोजकुमार देसाई , मुख्याधिकारी, कुरुंदवाड नगरपालिका.