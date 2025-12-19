Kurundwad ST Depot : सहलींचा हंगाम ठरला ‘सुपरहिट’; कुरुंदवाड आगाराच्या उत्पन्नात तब्बल १५ टक्क्यांची झेप!

जयसिंगपूर : सध्या सुरू असणारा शाळांच्या सहलींचा हंगाम आणि दिमतीला नवीन बसेस कुरुंदवाड आगाराच्या पथ्यावर पडल्या आहेत. आगाराच्या उत्पन्नात प्रथमच तब्बल १४.८७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..तालुक्यातील तीन शहराबरोबर ५२ गावात व अन्य ठिकाणी असलेल्या फेऱ्यातून प्रवासी सेवा चालवली जाते. विशेषत: जयसिंगपूर, नृसिंहवाडी या दोन बसस्थानकांतून आगाराला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. .Jaysingpur MSRTC : लालपरीला नवी ताकद! एसटी महामंडळाकडून ५१०० नव्या बसेसची ऐतिहासिक खरेदी, राज्यातील आगारांना मोठा दिलासा.तसेच चार महिन्यांत दररोज तब्बल दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न वाढून मिळत आहे. कुरूंदवाड आगारा अंतर्गत जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरूंदवाड, नृसिंहवाडी अशी चार बसस्थानके आहेत. त्याचबरोबर इतर ५२ गावांतील बसस्थानके उपलब्ध आहेत. .जुन्या गाड्यांमुळे तालुक्यात प्रवाशांना सेवा देताना आगाराला अडचणी निर्माण होत होत्या. गतवर्षी कुरूंदवाड आगाराकडे खासगी दहा आणि महामंडळाच्या दहा अशा तब्बल वीस नव्या बसेसची भर पडली आहे. आगारातून तालुक्यातील सेवेबरोबर पुणे, मुंबई, नाशिक, तुळजापूर, छत्रपती संभाजीनगर, आलिबाग, खारेपाटण यासह अनेक मार्गावर सेवा दिली जाते..Srirang Barge: ‘एसटी’ला मिळणार आठ हजार नव्या गाड्या ; सरचिटणीस श्रीरंग बरगे; नव्या गाड्यांना कंत्राटी चालक भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करावा.नोव्हेंबर महिन्यात ११ बसमध्ये १२ हजाराच्या अंतरातून ४ लाख ११ हजार, तर डिसेंबर महिन्यात २४ बसमध्ये १० हजार किमीच्या चार लाख ४० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. आगारात ५३ चालक, ८९ वाहक, वर्कशॉप ३८, इतर कर्मचारी २७ आहेत. कुरूंदवाड आगाराला यापूर्वी दररोज सरासरी पाच लाख रुपये उत्पन्न मिळत होते..सध्या मात्र नवीन बसेस आल्यापासून ६ लाख ५० हजार रुपये उत्पन्न मिळत आहे. म्हणजेच तब्बल दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न वाढले आहे. १४.८७ टक्के उत्पन्नात वाढ झाली आहे. येत्या काही दिवसांत सौंदत्ती येथील श्री रेणुका देवीची यात्रा आहे. .प्रत्येक गावागावांतून एसटी बसेस उपलब्ध करून दिले जातात. गतवर्षी उदगाव येथील एका गावातून तब्ब्ल सात एसटी बसेसचे बुकिंग झाले होते. यावर्षीही प्रतिकिमी ६४ रुपये दराने थेट गावातून उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. शिवाय स्थिर आकार लावला जाणार नाही. त्यामुळे सौंदत्ती येथे यात्रेसाठी जाणाऱ्या गावागावांतून भक्तांनी कुरूंदवाड आगाराच्या एसटी बसेस लवकरात बुकिंग करून घ्याव्यात.- नामदेव पतंगे, आगार प्रमुख, कुरूंदवाड1.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.