कोल्हापूर

Sugarcane Price Protest : 'स्वाभिमानी'ने दिल्लीला जाणारा 30 टन साखरेचा ट्रक 5 मैल परिसरात पाठलाग करून अडवला; कर्नाटकातून मिरज रेल्वेस्थानकाकडे निघाला होता ट्रक

Swabhimani Shetkari Sanghatana sugar truck protest : कुरुंदवाड येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कर्नाटकातून मिरजमार्गे दिल्लीला जाणारा ३० टनांहून अधिक साखरेचा ट्रक अडवला.
Swabhimani Shetkari Sanghatana protest

Swabhimani Shetkari Sanghatana protest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुरुंदवाड : ऊसदराचा तोडगा निघाला नसताना आज कर्नाटकातील साखर कारखान्यातून दिल्लीला पाठविण्यात येणारा साखरेचा ट्रक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी कुरुंदवाड येथे (Kurundwad sugar truck stopped) अडवला. ट्रकमध्ये साखर असल्याची खात्री झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी ट्रकच्या चाव्या काढून घेतल्या.

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Kolhapur
Raju Shetti
Sugar Factory
Farmer Agitation

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