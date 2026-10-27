Sugarcane Price Protest : 'स्वाभिमानी'ने दिल्लीला जाणारा 30 टन साखरेचा ट्रक 5 मैल परिसरात पाठलाग करून अडवला; कर्नाटकातून मिरज रेल्वेस्थानकाकडे निघाला होता ट्रक

कुरुंदवाड : ऊसदराचा तोडगा निघाला नसताना आज कर्नाटकातील साखर कारखान्यातून दिल्लीला पाठविण्यात येणारा साखरेचा ट्रक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी कुरुंदवाड येथे (Kurundwad sugar truck stopped) अडवला. ट्रकमध्ये साखर असल्याची खात्री झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी ट्रकच्या चाव्या काढून घेतल्या. .विशाल चौगुले, बंडू पाटील, विक्रम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी ट्रक रोखून धरला. ऊसदराचा तोडगा निघाल्याशिवाय तोडणी होऊ देऊ नका, साखर कारखान्यांतून साखरेचा एक कणही बाहेर जाऊ देऊ नका, असे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले आहे. ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेतून हा ट्रक अडविण्यात आल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले..कर्नाटकातील एका साखर कारखान्यातून ३० टनांहून अधिक साखर घेऊन हा ट्रक मिरज रेल्वे स्थानकाकडे जात होता. तेथून रेल्वेने ही साखर दिल्लीला पाठविण्यात येणार होती. माहिती मिळाल्यानंतर ‘स्वाभिमानी’च्या कार्यकर्त्यांनी पाच मैल परिसरापासून ट्रकचा पाठलाग करत कुरुंदवाड येथे ट्रक अडवून तपासणी केली. त्यामध्ये साखरेची पोती असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी ट्रकच्या चाव्या काढून घेत ट्रक रोखून धरला..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत ट्विस्ट! सहलीवरून संचालक येणार थेट कोल्हापुरात; फडणवीसांच्या सल्ल्याने महायुती खेळणार मोठा डाव?.काही कार्यकर्ते ट्रकवर चढून साखरेची पोती खाली काढण्याचा प्रयत्न करू लागले. पोलिस निरीक्षक डोईजड यांनी घटनास्थळी हस्तक्षेप करत कार्यकर्त्यांना ट्रकमधून खाली उतरवत संबंधित ट्रक ताब्यात घेतला. बंडू उमडाळे, सचिन शिंदे, वर्धमान भबिरे, शिवाजी रोडे, प्रमोद चौगुले आदी सहभागी झाले होते..कार्यकर्त्यांकडून साखर वाटण्याचा प्रयत्नदरम्यान, ट्रकमधील साखर काढून शेतकऱ्यांना वाटण्याचा प्रयत्नही काही कार्यकर्त्यांनी केला. मात्र, सहायक पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार डोईजड यांनी हस्तक्षेप करत हा प्रयत्न रोखला आणि ट्रक ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्याकडे रवाना केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.