Ladki Bahini KYC : पात्र असूनही अपात्र ठरल्या लाडक्या बहीणी! केवायसीचा गोंधळ उघड, आर्थिक लाभांपासून वंचित

Thousands of Eligible Women : पात्र असूनही हजारो लाडक्या बहिणींचा हप्ता डिसेंबरपासून बंद झाला असून लाभार्थी योजनेबाहेर आहेत याचे कारण लाभार्थ्यांकडून नकारात्मक व क्लिष्ट प्रश्नांमुळे महिलांकडून चुकीची उत्तरे नोंद झाली आहेत.
Women visit government offices after KYC errors halt Ladki Bahin Scheme benefits.

Women visit government offices after KYC errors halt Ladki Bahin Scheme benefits.

नंदिनी नरेवाडी ः सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने अनिवार्य केलेली ‘केवायसी’ प्रक्रिया अनेक महिलांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. केवायसी प्रक्रियेत विचारलेल्या प्रश्नांच्या क्लिष्ट स्वरूपामुळे अनेक महिलांनी चुकीचे पर्याय निवडले, ज्याचा थेट परिणाम योजनेतून मिळणाऱ्या लाभावर झाला आहे.

