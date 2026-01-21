Ladki Bahini KYC : पात्र असूनही अपात्र ठरल्या लाडक्या बहीणी! केवायसीचा गोंधळ उघड, आर्थिक लाभांपासून वंचित

कोल्हापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने अनिवार्य केलेली ‘केवायसी’ प्रक्रिया अनेक महिलांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. केवायसी प्रक्रियेत विचारलेल्या प्रश्नांच्या क्लिष्ट स्वरूपामुळे अनेक महिलांनी चुकीचे पर्याय निवडले, ज्याचा थेट परिणाम योजनेतून मिळणाऱ्या लाभावर झाला आहे. .डिसेंबरपासूनचा हप्ता न मिळाल्याने पात्र असूनही हजारो महिला लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. योजनेची व्याप्ती वाढवताना शासनाने केवळ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पैसे पोहोचावेत, यासाठी केवायसी करताना दोन महत्त्वाचे प्रश्न विचारले होते. .Ladki Bahin Yojana: पटकन् मोबाईल चेक करा, लाडक्या बहिणींचे पैसे आले; किती हप्ते जमा?.हे प्रश्न ‘हो’ किंवा ‘नाही’ अशा स्वरूपात द्यायचे होते. मात्र, प्रश्नांची रचना नकारात्मक आणि लांबलचक असल्याने ग्रामीण व निमशहरी भागातील महिलांचा गोंधळ उडाला. पहिल्या प्रश्नात कुटुंबात सरकारी कर्मचारी नसल्याची खात्री विचारली होती. .अनेकांनी घाईगडबडीत किंवा प्रश्न न समजल्याने तिथे ‘होय’ वर क्लिक केले, ज्याचा अर्थ ‘आमच्याकडे सरकारी कर्मचारी आहे’ असा झाला आणि त्या अपात्र ठरल्या. कुटुंबातील केवळ एक विवाहित व एक अविवाहित महिला लाभ घेत असल्याबाबतच्या दुसऱ्या प्रश्नातही तांत्रिक चुका झाल्या. .Ladki Bahin Yojana: मुलं म्हणतील, आई-वडिलांनी पैसे घेऊन मत विकले... राज ठाकरेंनी सांगितलं लाडकी बहीण योजनेच्या 1500 रुपयांचं गणित?.लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने अनेक महिला तालुका व जिल्हास्तरीय महिला व बाल कल्याण विभागाकडे तक्रारी घेऊन येत आहेत. तिथे तपासणी केल्यानंतर केवायसी करताना पर्याय चुकल्याचे लक्षात आले आहे. .ही चूक सुधारण्याची संधी शासनाने द्यावी, अशी मागणी लाडक्या बहिणी करत आहेत. ज्या लाडक्या बहिणींचा लाभ बंद झाला आहे त्यांनी त्याचे कारण जाणून घेण्यासाठी तालुका, पंचायत समिती व जिल्हा महिला व बाल कल्याण कार्यालयात संपर्क करू शकतात.- सुहास वाईंगडे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी .डिसेंबरपासूनचा हप्ता रखडलाज्या महिलांची केवायसी यशस्वी झाली नाही किंवा ज्यांनी चुकीची उत्तरे नोंदवली, त्यांचे नाव सिस्टीममधून तात्पुरते बाजूला केले आहे. परिणामी, डिसेंबरचा हप्ता आणि त्यानंतरचे लाभ मिळणे बंद झाले आहे. हजारो महिला सध्या सेतू केंद्र आणि सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.