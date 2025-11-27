Kolhapur Politics : मंत्र्यांच्या सभा, आमदारांची प्रतिष्ठा आणि उमेदवारांचा धडाका कोल्हापूर नगरपरिषद निवडणुकीचा प्रचार प्रचंड वेगात! अंतिम चार दिवसांत तापलं वातावरण

कोल्हापूर : अपक्षांना चिन्हा वाटप झालल्याने नगरपरिषद आणि पंचायतींच्या प्रचार आज टिपेला पोहोचला. दोन दिवसांपासून राज्यातील मंत्र्यांनी नगरपरिषदांत प्रचार सभा घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या तोफा धडाडू लागल्या आहेत. .रविवार (ता.३०) संध्याकाळपर्यंतच प्रचारासाठी मुदत असल्याने उमेदवारांनी युद्धपातळीवर प्रचार सुरू केला असून, व्यक्तिगत गाठी-भेटींबरोबरच कोपरा सभा ही होत आहेत. जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा आणि ३ नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता.२) मतदान होणार आहे. .Kolhapur Politics : दोन आमदारांवर उभी असलेली ‘जनसुराज्य शक्ती’ कोल्हापूरात चार नगराध्यक्ष पदांवर कशी पोहोचली? सत्ता समीकरणं बदलवणार!.त्यामुळे आता प्रचाराला अवघे चार दिवस उरले आहेत. प्रचाराच्या सर्व साधनांचा खुबीने वापर करत उमेदवारांनी मतदारांपर्यंत आपली भूमिका पोहोचण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली आहे. सोशल मीडिया, पत्रके त्याचबरोबर प्रत्यक्ष गाठीभेठी घेऊन त्यांनी मतदानाची विनंती केली. .आज अपक्षांना चिन्ह मिळाल्याने त्यांनी चिन्ह प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्थानिक आघाड्यांमुळे आता राजकीय टिकांना मर्यादा असली, तरी मंडलिक-मुश्रीफ अशा पारंपरिक विरोधकांनी टिकेची सरबत्ती सुरूच ठेवली आहे. .Kolhapur Politics : कागल–मुरगूडसह आठ नगरपालिकांत ‘तुतारी’ गायब; सोयीच्या आघाड्यांमुळे शरद पवार गटाची वाढली अडचण, उमेदवार शोधताना पक्षाच्या तंबूत खळबळ!.दोन दिवसांपासून राज्यातील मंत्रीही प्रचारात उतरले आहेत. हुपरी नगरपरिषदेतील प्रचारासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आले होते, तर मुरगूडमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सभा घेतल्या. .प्रचारात रस्ते, कचरा, पाणीपुरवठा हेच मुद्दे असून, आम्ही सत्तेत आलो, तर कुठलाच निधी कमी पडू देणार नाही, अशी आश्वासने सत्ताधारी महायुतीचे नेते देत आहेत, तर शहरांच्या संपूर्ण विकास असे आश्वासन विरोधक देत आहेत. आपापल्या परिने मतदारांना आपलेसे करण्यात नेते आणि उमेदवार व्यस्त आहेत. .आमदारांचा मतदारसंघात ठिय्याजिल्ह्यातील आमदारांची प्रतिष्ठाही नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत पणाला लागली आहे. त्यामुळे आमदार मतदारसंघातील नगरपरिषदा आणि पंचायती येथे ठिय्या मारून आहेत. कागलमध्ये समरजितसिंह घाटगे जरी बरोबर असले, तरी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांना मंडलिकांच्या विरोधात ताकद लावावी लागत आहे. मुरगूडमध्येही तीच परिस्थिती आहे. .चंदगडमध्ये आमदार शिवाजी पाटील यांनी नगरपरिषदेत भारतीय जनता पक्षाचे स्वबळाचे पॅनेल उभारले असल्याने त्यांनीही प्रचाराचा धडाका लावला आहे. जयसिंगपूरमध्ये यड्रावकर यांना रोखण्यासाठी महाडिक, काँग्रेस आणि स्वाभिमानी एकत्र आले असल्याने या नगरपरिषदेवर सर्वांचे लक्ष आहे. याशिवाय पन्हाळा नगरपरिषदेसाठी विनय कोरे, तर हातकणंगले नगरपरिषदेसाठी अशोकराव माने यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.