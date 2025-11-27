कोल्हापूर

Kolhapur Politics : मंत्र्यांच्या सभा, आमदारांची प्रतिष्ठा आणि उमेदवारांचा धडाका कोल्हापूर नगरपरिषद निवडणुकीचा प्रचार प्रचंड वेगात! अंतिम चार दिवसांत तापलं वातावरण

Ministers in Kolhapur for Election Campaign : अपक्षांना चिन्हा वाटप झालल्याने नगरपरिषद आणि पंचायतींच्या प्रचार आज टिपेला पोहोचला. दोन दिवसांपासून राज्यातील मंत्र्यांनी नगरपरिषदांत प्रचार सभा घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या तोफा धडाडू लागल्या आहेत.
