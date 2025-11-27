कोल्हापूर

Kolhapur Politics : ४७ रुपयांत निवडणूक जिंकणाऱ्या इतिहासातून आजच्या पैशाच्या राजकारणापर्यंत डाव्यांची हरवतेय कहाणी?

Left Parties’ Declining : पक्षांच्या चिन्हांची स्पष्टता नसली, तरी डाव्यांचे पाठबळ नक्की असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, यापूर्वीच्या प्रत्येक निवडणूक रिंगणात बुलंद आवाजात हजेरी लावणाऱ्या डाव्यांची ताकद यंदा मात्र काहीशी क्षीण झालेली दिसत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : नव्या काळातील निवडणूक प्रक्रियेत साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर टोकाला पोहोचला आहे. निवडणुकीनंतर झालेला खर्च ‘वसूल’ करून तुंबड्या भरल्या जात असल्याची निराशात्मक टीका होत असली, तरी पैसे असोत अथवा नसोत, कष्टकऱ्यांच्या जगण्याचे प्रश्न घेऊन निवडणूक लढवता येते, असा विश्वास डावे पक्ष आजही बाळगून आहेत.

