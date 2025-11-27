Kolhapur Politics : ४७ रुपयांत निवडणूक जिंकणाऱ्या इतिहासातून आजच्या पैशाच्या राजकारणापर्यंत डाव्यांची हरवतेय कहाणी?

कोल्हापूर : नव्या काळातील निवडणूक प्रक्रियेत साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर टोकाला पोहोचला आहे. निवडणुकीनंतर झालेला खर्च ‘वसूल’ करून तुंबड्या भरल्या जात असल्याची निराशात्मक टीका होत असली, तरी पैसे असोत अथवा नसोत, कष्टकऱ्यांच्या जगण्याचे प्रश्न घेऊन निवडणूक लढवता येते, असा विश्वास डावे पक्ष आजही बाळगून आहेत. .पराभव झाला तरी हरकत नाही; पण रस्त्यावरची लढाई जिद्दीने लढत राहू आणि प्रसंगी सरकारला धारेवर धरत राहू, असा निर्धार करत डाव्या आघाडीचे केवळ २५ उमेदवार नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीत आपला बाणेदारपणा सिद्ध करणार आहेत..Kolhapur News : ‘मतदारांची नावं गायब, पती-पत्नी वेगवेगळ्या प्रभागात!’ सतेज पाटीलांची संतप्त प्रतिक्रिया; कोल्हापूरात राजकीय तापमान वाढले.पक्षांच्या चिन्हांची स्पष्टता नसली, तरी डाव्यांचे पाठबळ नक्की असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, यापूर्वीच्या प्रत्येक निवडणूक रिंगणात बुलंद आवाजात हजेरी लावणाऱ्या डाव्यांची ताकद यंदा मात्र काहीशी क्षीण झालेली दिसत आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष आदी डाव्या विचारांचे पक्ष ४०-५० वर्षांत येथील निवडणुका लढवत आले..सच्चेपणा, तत्त्वनिष्ठा आणि सामान्यांच्या हिताचा सर्वांगीण विकास या बळावर त्यांनी धनाढ्य आणि बलाढ्य उमेदवारांना पराभवाची धूळ चारली. कोल्हापूर नगरपालिका निवडणुकीत शेकापचे केशवराव जगदाळे यांनी अवघ्या ४७ रुपयांत निवडणूक जिंकली आणि पुढे नगराध्यक्षही झाले. त्र्यंबक कारखानीस, रवींद्र सबनीस कोणताही विपरीत खर्च न करता आमदार झाले, दाजीबा देसाई खासदार झाले..Kolhapur News : उसाच्या पिकातून थेट अंगणात गवा! गगनबावड्यातील जरगी गावात सकाळच्या घटनेने ग्रामस्थांचे हृदय थरथरले.स्थानिक स्वराज्य संस्थांत शाहूवाडीत राऊ धोंडी पाटील, कुरुंदवाडमध्ये जयसिंग पाटील, कागलमध्ये डी. एच. नार्वेकर, विमलाबाई बागल, तुकाराम कालेकर, तर गडहिंग्लजला श्रीपती शिंदे यांनी पैशापेक्षा तत्त्वांनी निवडणुकीची मैदाने गाजवली..इचलकरंजी मॅचेस्टर नगरीत काँग्रेसचा पूर्वापार दबदबा होता. अलीकडच्या १० वर्षांत भाजपाचा प्रभाव वाढला. बलाढ्य उमेदवार असूनही नगरपालिका ते खासदारकीपर्यंतच्या निवडणुकांत प्रचंड पैसा ओतला गेला. .अशा उमेदवारांना कामगार चळवळीतील नेत्यांनी बुलंद भाषणांनी, सरकारी धोरणातील उणिवांवर थेट बोट ठेवून जोरदार टक्कर दिली. के. एल. मलाबादे, सूर्याजी साळुंखे, जनता दलाचे प्रताप होगाडे यांनी कामगारांचे प्रश्न आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या पाठबळावर भल्याभल्या उमेदवारांच्या विजयाच्या खुर्च्या घालवल्या. स्वतःचा पराभव झाला, तरी निराश न होता कामगारांच्या प्रश्नांवर मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने यामधून पक्षाचे अस्तित्व बुलंद ठेवले..यंदाच्या निवडणुकांसाठी डाव्या आघाडीची मदत महाविकास आघाडीकडून मागवली आहे. त्यानुसार डावे पक्ष महाविकास आघाडीचे उमेदवार मान्य झाल्यास सहकार्य करतील; अन्यथा स्वतःच्या बळावर लढणाऱ्या उमेदवारांना डावे पक्ष मदत करतील..‘शेतकरी कामगार पक्ष सावध भूमिका घेत आहे. आम्ही पूर्वी सरपंचापासून खासदारपर्यंतच्या निवडणुका केवळ तत्त्वांवर जिंकल्या आहेत. आज मात्र पैशाशिवाय निवडणूक जिंकणे कठीण झाल्याने शेकाप निवडणूक लढवणार नाही. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी रस्त्यावरील लढाई तितक्याच ताकदीने पुढे सुरू ठेवू,’ असे शेकापचे नेते डॉ. टी. एस. पाटील यांनी सांगितले..शेवटच्या श्वासापर्यंत भूमिकेवर ठामशेकापचे नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील हे पक्षाच्या उमेदवार म्हणून आमदार व मंत्री झाले. पुढे काही काळात ते पराभूतही झाले; मात्र शेवटपर्यंत त्यांनी सेझ प्रश्न, टोल आंदोलन, इरिगेशन फेडरेशन, पाणी-वीज बिलमाफी, अशा शेतकरी-कामगार प्रश्नांवर देशाचे लक्ष वेधणारी आंदोलने यशस्वी केली. त्यांच्यानंतर संपतबापू पवार-पाटील शेकापच्या उमेदवारीतून आमदार झाले. .त्यांनी एकदा लोकसभा निवडणूकही लढवली; पराभव झाला तरी कामगार-शेतकरी प्रश्नांवरील मोर्चे व आंदोलने यामधून ते आजही सक्रिय आहेत. त्यांच्या आवाहनावर हजारो शेतकरी-कामगार रस्त्यावर उतरतात. निवडणुकीतील विजय-पराजयापलीकडे जाऊन रस्त्यावरची चळवळ जिवंत ठेवण्यात शेकापसह इतर डावे पक्ष आजही प्रभावी ठरत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.