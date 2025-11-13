कोल्हापूर

Kolhapur Leopared: वैद्यकीय तपासणीत उत्तम प्रकृती, वनविभागाने दिली मोकळीक बिबट्याच्या सुटकेची कहाणी भावूक करणारी

Leopard Released: वैद्यकीय तपासणीत बिबट्याची प्रकृती पूर्णपणे उत्तम असल्याचे निदर्शनास; त्यामुळे त्याला अधिवासात सोडण्यास मंजुरी.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: शहरातील ताराबाई पार्क येथे मंगळवारी वन विभागाने पकडलेल्या बिबट्याला आज संध्याकाळी त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. त्यापूर्वी त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

