Kolhapur Crime: भाताच्या कोंड्यात लपवले एक कोटीचे मद्य; तेराशे बॉक्स जप्त, पंजाबकडे जाणारा ट्रक पकडला, दोघे अटक

कोल्हापूर: गोवा राज्यात बनवलेले आणि मध्य प्रदेशात विक्री परवान्याचा उल्लेख असलेले एक कोटीचे मद्य राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पकडले. भाताच्या कोंड्याची शंभर पोती भरून यामध्ये हे मद्य लपवले होते. जवळपास १२७० बॉक्स जप्त करण्यात आले असून, दोघा संशयितांना अटक झाली. हा ट्रक पंजाबकडे जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. गारगोटी रोडवरील हणबरवाडी गावाजवळ ही कारवाई झाली. .याप्रकरणी ट्रकचालक भरत सुखराम गुरूंग (वय ३३, रा. मसली, सिमला, हिमाचल प्रदेश) व क्लिनर सुनीलकुमार प्रेमसिंह ठाकूर (३२, कंद्रोरा, सिमला, हिमाचल प्रदेश) या दोघांना अटक झाली. संशयितांना न्यायालयात हजर केले असता दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..याबाबत अधिक माहिती अशी, गोवा राज्यात तयार केलेल्या मद्यसाठ्याची ट्रकमधून वाहतूक होत असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क कागल विभागाला मिळाली होती. यानुसार हणबरवाडी (ता. करवीर) येथे सापळा रचण्यात आला होता. संशयास्पद ट्रक येथील हॉटेलसमोर अडवून तपासणी करण्यात आली. मात्र, पाठीमागील बाजूस भाताचा कोंडा भरलेली पोती दिसून आली. मद्य तस्करीची पक्की खबर असल्याने ही पोती हटवून तपासणी केली असता मद्याचे बॉक्स मिळून आले..ट्रकमध्ये मध्यभागी मद्याच्या अकरा हजार बाटल्या भरलेले १२७० बॉक्स मिळून आले. याच्या सभोवती कोंड्याची पोती भरण्यात आली होती. पोलिसांनी ट्रक ताब्यात घेऊन दुधाळी येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयात आणला..अधीक्षक स्नेहलता नरवणे, उपअधीक्षक युवराज शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कागल विभागाचे निरीक्षक शंकर आंबेरकर, दुय्यम निरीक्षक प्रशांत नागरगोजे, दिनगर गवळी, अमर पाटील, लक्ष्मण येडगे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला..गोवा टू पंजाब व्हाया मध्य प्रदेशमद्याची निर्मिती गोवा राज्यात झाली असली तरी त्यावर 'मध्य प्रदेशात विक्रीसाठी' असा उल्लेख आढळून आला. हा मद्यसाठा प्रत्यक्षात पंजाबकडे नेण्यात येत असल्याची माहिती संशयितांच्या चौकशीत समोर आली. यामुळे आता पोलिसांना निर्मिती करणारे व विकत घेणारे यांचाही शोध घ्यावा लागणार आहे.